Что происходит в Сумах сейчас. Ситуация в городе 4 марта: онлайн

Суммы за девять дней войны России против Украины стали одним из самых горячих направлений. В этом городе, а также в других населенных пунктах области ежедневно идут уличные бои с оккупантами. Однако Сумщина уже оказывает активное, а главное - действенное сопротивление наступлению.

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19:20 Дмитрий Живицкий говорит, что ситуация по области контролируется.

"Военные России продолжают перемещение техники, идут колонны. Некоторые колонны развернулись, идут в сторону Сум. Мы не знаем, что это будет, возможно, они будут идти на выход с территории Украины, возвращаться обратно в РФ. Мы на это очень рассчитываем. У них закончилось питание, заканчивается горючее и погода нам способствует", - сказал глава области.

17:55 Сумская теплоэлектроцентраль работает в штатном режиме, однако горячее водоснабжение будет отсутствовать к утру 5 марта.

14:00 Что касается эвакуации мирного населения. Есть очень высокие риски, говорит Живицкий, что когда власть будет вывозить организованные группы людей, то могут повторяться трагедии, которые были в Грузии, в Луганской и Донецкой областях, когда россияне вероломно расстреливали мирных жителей. "Зеленых коридоров" для эвакуации на данный момент в области нет!

11:40 Появились фото Ахтырской ТЭЦ, которую уничтожил оккупант.

10:55 В Сумах сегодня коммунальный транспорт не будет выходить на линии. Будут выполняться только спецрейсы для предприятий, - пресс-секретарь КП "Электроавтотранс" Ирина Крячко.

07:45 Минувший день для Сумской области стал крайне непростым из-за российских бомбардировок и обстрелов, рассказал председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, и отметил, что нужно усиливать направление для освобождения захваченного оккупантами города Тростянец, где уже четвертый день продолжаются зверства.

05:15 Дмитрий Живицкий показал фото разгромленной техники российских оккупантов - "останки" танков, бронетранспортеров и т. д. сейчас раскиданы на дороге Кипти - Бачевск".

Отмечается, что эта российская военная техника шла на Киев, но была остановлена на Сумщине.

05:00 По состоянию на данный момент ситуация в области следующая:

В селе Беловодское Роменского района оккупантами захвачен элеватор Дружба-Нова. Террористы требуют переговорщика, СБУ, старосту. Все боятся к ним идти, потому что "они стреляют наповал".

В Ахтырке во время авиабомбардировки российские истребители уничтожили местную ТЭЦ. Разбомблено полностью машинное отделение. В городе нет отопления и электроэнергии.

В Тростянце российские орки грабят и мародерят: все продуктовые магазины опустошены. Оккупанты с автоматами патрулируют город. Местным выходить на улицу опасно. Также россияне не позволяют забирать с улиц труппы мирных жителей.

Ситуация в Сумах и области 4 марта

Российские оккупанты наносят авиаудары по Ахтырке и Сумах. Регулярно бомбят Недригайлов, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Вся область сейчас - "территория ада, которую сокрушительно бомбят российские войска".

"Уважаемые жители Сумской области, уважаемая тероборона, военные! Вами гордится сегодня весь мир. Я искренне благодарен каждому, кто встал на защиту нашей земли. Каждому, кто делает все, что в его силах и чуть больше. Мы с командой работаем 24/7 всю последнюю неделю и тоже делаем все что возможно и невозможно для обеспечения защиты и безопасности", - комментирует глава областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

Комендантский час

По состоянию на 4 марта в Сумской области комендантский час действует с 18:00 до 06:00. Передвижение по городу в это время запрещено. Людей призывают оставаться дома и соблюдать светомаскировку. При звуках сирены срочно нужно перейти в укрытие!

В то же время ежедневно с 7:30 до 17:00 соблюдение общественного порядка в городе контролируют группы патрулирования в составе сотрудников полиции и жителей общины.

Как работает общественный транспорт в Сумах

Перевозку пассажиров в Сумах осуществляют 4 троллейбуса по направлению Автовокзал - Депо - Автовокзал. Интервал движения - через каждые 15 минут.

Автобусы не курсируют.

Режим работы: с 8:00 до 17:00, но время может быть изменено в зависимости от ситуации по городу.

Медики и работники хлебозавода доставляются к местам работы спецрейсами.

Весь коммунальный транспорт, который будет курсировать в городах области, перевозит пассажиров бесплатно.

Какие аптеки работают в Сумах

Перечень аптечных учреждений, которые 4 марта работают в городе, доступен на Google Maps.

По ссылке указаны аптеки, продолжающие отпускать медицинские препараты.

Добавим, что карта обновляется в соответствии с изменениями в графике работы аптечных учреждений.

Новая почта в Сумах

В администрации Новой почты заверили, что не одномоментно, но постепенно все посылки будут свезены к грузовому отделению №1 на улице Линейная, 15.

Работа остальных отделений НП остановлена.

Просьба иметь выдержку и не создавать ажиотажа.

Карта защитных сооружений гражданской обороны города Сумы