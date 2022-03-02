В Черниговской области меняют время комендантского часа

В Черниговской области объявлено об изменении времени комендантского часа. С сегодняшнего дня он продлится с 18: 00 до 06:00.

"С сегодняшнего дня комендантский час на Черниговщине с 18:00 до 6:00. Руководители общин в случае крайней необходимости могут корректировать указанное время на территории ТГ только по согласованию с Районными военными администрациями", - написал Чаус.

Он также напомнил, что во время комендантского часа запрещено покидать укрытие или собственное жилье.

"В это время усиливается работа наших военных против ДРГ противника. Не создавайте своим дополнительных препятствий, а также не подвергайте себя опасности", - сказал Чаус.

Глава Черниговской ОГА также напомнил и о светомаскировке: это касается как жилых домов, так учреждений и заведений.

Ранее стало известно, что в Харькове будут начинать раньше комендантский час.

Кроме того, в Киевской области продлили комендантский час.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram