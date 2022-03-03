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В Запорожье полностью перекрыли движение транспорта через дамбу Днепрогэса

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Запорожье, Четверг 03 марта 2022 08:03
В Запорожье полностью перекрыли движение транспорта через дамбу Днепрогэса Фото: в Запорожье перекрыли движение транспорта через дамбу Днепрогэса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Запорожье движение автотранспорта через дамбу Днепрогэса полностью перекрыто. Отменяется курсирование муниципального транспорта из Днепровского района через Днепрогэс в центр города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"Это вынужденные меры! Враг близко, и мы защищаемся! Не выходите без нужды из дома, не пользуйтесь автомобилями! Помните - сейчас не до комфорта! Сейчас нужно сохранить жизнь!" - отметил Куртев.

Напомним, глава Михайловской поселковой общины в Запорожской области Владимир Рыкун отчитался о "переговорах с руководством российских войск".

Рыкун провел переговоры с оккупантами, которые базируются в местном полицейском отделении, и достиг договоренностей с ними.

По его словам, в Михайловской общине будет введен комендантский час и он призвал местных жителей "не совершать провокаций". Оккупанты пообещали не уничтожать инфраструктуру и сказали, что покинут данную территорию через несколько дней.

Мы также писали о том, что в Киеве сегодня, 3 марта, откроют часть мостов между левым и правом берегом. В частности, местным жителям будет доступен проезд по Северному и Драницкому мостам. При этом людей просят не выезжать в город на личном транспорте без крайней нужды.

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