Что происходит в Херсоне сейчас. Ситуация в городе 4 марта: онлайн
На девятый день войны России против Украины в Херсон зашли войска оккупантов, захватившие телебашню. Из-за вторжения россиян в городе заканчиваются медикаменты, нужен инсулин и детское питание. Херсонцам сложно, однако ни о какой капитуляции речь не идет - над городом развевается сине-желтый флаг!
Подробнее о том, что происходит в Херсоне прямо сейчас, вся оперативная информация и важные новости для жителей города - в текстовом онлайн материале РБК-Украина.
18:20 К российским фурам с "гуманитаркой" никто не подходил. Люди на площади кричали оккупантам, что они не нуждаются в помощи. Одним словом, создать картинку для российских пропагандистов не получилось.
У окупанта не вийшло зняти картинку для їхньої мордовської влади. Херсон – це Україна, а задум виродків провалився— Промисловий Портал (@ua_industrial) March 4, 2022
Херсонці, ви молодці. Разом ми сила. pic.twitter.com/7vVticyEqs
17:40 Корреспондент канала "Украина24" рассказал, что в Херсоне отсутствовала связь более 4 часов. Он исчез после того, как в город вошла военная техника, на одной из машин было написано "Донская гуманитарная помощь".
Сейчас в городе работают только Vodafon и Lifecell. С утра не работают вообще украинские телеканалы, только через кабельное. На Т2 работают русские каналы.
Что касается продуктов, то в городе остались небольшие запасы, магазины раздавали бесплатно то, что осталось на складах.
17:10 В Херсоне связь от Vodafon появилась.
15:30 Российские военные не разрешили "зеленый коридор" для поставки гуманитарной помощи в Херсонскую область.
15:20 В Херсоне на майдане Свободы местные жители с украинскими флагами встречают российский "гуманитарный конвой", который будет участвовать в акции с призывами о создании "отдельной республики".
14:00 В Херсонской области пропала мобильная связь. Оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар, сообщает глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута.
13:20 По данным СБУ, уже 60-80 крымчан заселены в гостиницу "Фрегат". Вероятно, сегодня они выйдут на митинг с флагами РФ и "благодарностью" российским "освободителям".
11:10 В Херсоне раздают хлеб. Адреса - по ссылке.
08:05 Жителей Херсона и области предупредили, что российские оккупанты захватили телебашню и теперь будут заваливать эфиры фейками, дезинформацией и пропагандой. Игнорируйте такие вбросы и не верьте лжи, подчеркивают в СБУ.
Добавим, что глава МИД Дмитрий Кулеба в своем Twitter рассказал, что после захвата телевышки в Херсоне оккупанты планируют шоу при участии липовых "местных", привезенных с оккупированного Крыма.
03:00 Наши коллеги из Суспильного показали на видео, как выглядел и выглядит Херсон до и после вторжения России.
02:10 4 марта на майдане Свободы российские захватчики будут размахивать флагами РФ и будут кричать, что Херсон - это "херсонская народная республика". Для этого в город свезли 2 больших автобуса, 20 автомобилей, 2 "спринтера" и 7 "газелек" неустановленных лиц.
Херсонцы! Не дайте себя обмануть! Не подходите близко к этой массовке! Не верьте фейкам!
Ситуация в Херсоне на 4 марта
Местные власти образовали штаб, который занимается вопросами жизнеобеспечения города.
"Мы все находимся в городском совете - сейчас решаем вопрос гуманитарной помощи для Херсонской городской территориальной общины, подключаем международные институты. Все мои заместители вместе со мной - мы контролируем процессы жизнедеятельности города", - говорит херсонский городской голова Игорь Колыхаев.
Он подчеркивает: несмотря ни на что, Херсон - украинский город.
"Давайте отходить от паники, пользоваться только проверенными источниками информации - коммуницируйте через своих старост округов, руководителей ОСМД, мы все с вами", - обращается к местным жителям Колыхаев.
Комендантский час
По состоянию на 4 марта в Херсоне строгий комендантский час действует с 20:00 до 06:00.
Работа общественного транспорта, правила передвижения авто и пешеходов
Сейчас в городе для безопасности местных жителей действуют следующие правила:
- В город можно выезжать только днем.
- Выезжают в город только машины с продовольствием, медикаментами и прочим.
- Коммунальный транспорт работает, чтобы сотрудники хлебозавода, магазинов, аптек и тому подобное могли добраться на работу.
- Пешеходы ходят по одному, максимум по двое. Военных не провоцируют. При первом же требовании останавливаются. Не конфликтуют.
- Автомобили, которым по условиям можно находиться в городе, ездят с минимальной скоростью. Водители должны быть готовы в любой момент показать содержимое перевозок.
Как работают больницы в Херсоне
В штатном режиме по состоянию на 4 марта работают:
- Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е. Карабелеша (врачи оказывают медицинскую помощь по всем профилям, в поликлиниках больницы медицинская помощь оказывается в полном объеме);
- Поликлиника №2 городской клинической больницы им. А. и О. Тропиных (травмологическое отделение принимает в порядке живой очереди);
- Городская клиническая больница им. А. С. Лучанского (врачи стоматологической поликлиники оказывают лишь неотложную помощь пациентам).
Адреса аптек
- пр-т святых Кирилла и Мефодия, 19
- пр-т 200 лет Херсона, 30
- вул. Святых Кирилла и Мефодия, 15/2
- пр-т 200-летия Херсона, 24-Г
- ул. 49-й Гвардейской дивизии, 10
- вул. Сретенская, 21
- вул. Шенгелия, 21/15
- Николаевское шоссе, 15
- ул. Мира, 10
- пр-т Текстильщиков, 10-А
- ул. Лавренева, 12
- пр-т Ушакова 67
- вул. Комарова, 2
- вул. Генерала Алмазова, 37
- вул. Патона, 17
- пр-т Ушакова, 35-А
- пр-т 200 лет Херсона, 16
- ул. Чернышевского, 6
- ул. Черноморская, 16
- вул. Суворова, 13
- пгт Зеленовка, ул. Первомайская, 9
Магазины, которые работают в Херсоне 4 марта
- Магазин "Ассорти" на ул. Черноморская, 16 (продукты)
- "Велмарт" на ул. Дорофеева, 30 (мука, крупы, макароны, кондитерские изделия, консервы, соусы, чай, кофе, макаронные изделия)
- "Сильпо" на пр-т Строителей, 27А (хлебобулочные изделия собственного производства, фрукты, овощи)
- Green Market на пр-т Строителей, 11; ул. Сретенская, 11
- Рынок микрорайона Шуменский на ул. Димитрова
- Кондитерская "Пряничный домик" на пр-т Текстильщиков, 5 (свежий хлеб, кондитерские изделия)
- "Сита Хата" на ул. Комкова, 75; Николаевское шоссе, 26 (колбасные изделия)
- Мелкие магазины по ул. Марии Фортус 100А (хлеб, консервы, бакалея и др. в небольшом количестве)
- "Фреш" на пр-т 200-летия Херсона, 28; пр-т Текстильщиков, 9; ул. Патона, 12 (запасы продуктов в наличии)
- Магазин продуктов на ул. Карбышева, 36 (хлеб, молочные продукты)
- "Траш" на ул. 49-й Гвардейской дивизии, 45; пр-т 200 лет Херсона, 8 (запасы продуктов в наличии)
- Магазин "Ферма" на пр-т 200 лет Херсона, 32Б (мясо (свинина, курица) яйца, бакалея)
- Сеть "Юность" на пр-т Строителей, 11; ул. Сретенская, 11; пр-т Строителей, 27А (хлебобулочные изделия собственного производства, фрукты, овощи)
- Магазины АТБ на ул. Чорновола, 19; ул. Сретенская, 21; ул. Вишневой, 157/71; ул. Покрышева, 53; ул. Патона, 8; ул. Мира, 17; пр-т Святых Кирилла и Мефодия, 15/2; пр-т Ушакова, 50; ул. Маяковского, 13; пр-т Строителей, 6. В магазинах можно получить наличные с банковских карт от 500 до 6000 грн на кассе.