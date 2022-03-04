ru ua
Пт, 04 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Что происходит в Херсоне сейчас. Ситуация в городе 4 марта: онлайн

Новина українською →
Херсон, Пятница 04 марта 2022 18:25
Что происходит в Херсоне сейчас. Ситуация в городе 4 марта: онлайн Ситуация в Херсоне прямо сейчас (фото: miskrada.kherson.ua)
Автор: Дмитрий Войналович

На девятый день войны России против Украины в Херсон зашли войска оккупантов, захватившие телебашню. Из-за вторжения россиян в городе заканчиваются медикаменты, нужен инсулин и детское питание. Херсонцам сложно, однако ни о какой капитуляции речь не идет - над городом развевается сине-желтый флаг!

Подробнее о том, что происходит в Херсоне прямо сейчас, вся оперативная информация и важные новости для жителей города - в текстовом онлайн материале РБК-Украина.

18:20 К российским фурам с "гуманитаркой" никто не подходил. Люди на площади кричали оккупантам, что они не нуждаются в помощи. Одним словом, создать картинку для российских пропагандистов не получилось.

17:40 Корреспондент канала "Украина24" рассказал, что в Херсоне отсутствовала связь более 4 часов. Он исчез после того, как в город вошла военная техника, на одной из машин было написано "Донская гуманитарная помощь".

Сейчас в городе работают только Vodafon и Lifecell. С утра не работают вообще украинские телеканалы, только через кабельное. На Т2 работают русские каналы.

Что касается продуктов, то в городе остались небольшие запасы, магазины раздавали бесплатно то, что осталось на складах.

17:10 В Херсоне связь от Vodafon появилась.

15:30 Российские военные не разрешили "зеленый коридор" для поставки гуманитарной помощи в Херсонскую область.

15:20 В Херсоне на майдане Свободы местные жители с украинскими флагами встречают российский "гуманитарный конвой", который будет участвовать в акции с призывами о создании "отдельной республики".

Что происходит в Херсоне сейчас. Ситуация в городе 4 марта: онлайн

14:00 В Херсонской области пропала мобильная связь. Оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар, сообщает глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута.

13:20 По данным СБУ, уже 60-80 крымчан заселены в гостиницу "Фрегат". Вероятно, сегодня они выйдут на митинг с флагами РФ и "благодарностью" российским "освободителям".

11:10 В Херсоне раздают хлеб. Адреса - по ссылке.

08:05 Жителей Херсона и области предупредили, что российские оккупанты захватили телебашню и теперь будут заваливать эфиры фейками, дезинформацией и пропагандой. Игнорируйте такие вбросы и не верьте лжи, подчеркивают в СБУ.

Добавим, что глава МИД Дмитрий Кулеба в своем Twitter рассказал, что после захвата телевышки в Херсоне оккупанты планируют шоу при участии липовых "местных", привезенных с оккупированного Крыма.

03:00 Наши коллеги из Суспильного показали на видео, как выглядел и выглядит Херсон до и после вторжения России.

02:10 4 марта на майдане Свободы российские захватчики будут размахивать флагами РФ и будут кричать, что Херсон - это "херсонская народная республика". Для этого в город свезли 2 больших автобуса, 20 автомобилей, 2 "спринтера" и 7 "газелек" неустановленных лиц.

Херсонцы! Не дайте себя обмануть! Не подходите близко к этой массовке! Не верьте фейкам!

Ситуация в Херсоне на 4 марта

Местные власти образовали штаб, который занимается вопросами жизнеобеспечения города.

"Мы все находимся в городском совете - сейчас решаем вопрос гуманитарной помощи для Херсонской городской территориальной общины, подключаем международные институты. Все мои заместители вместе со мной - мы контролируем процессы жизнедеятельности города", - говорит херсонский городской голова Игорь Колыхаев.

Он подчеркивает: несмотря ни на что, Херсон - украинский город.

"Давайте отходить от паники, пользоваться только проверенными источниками информации - коммуницируйте через своих старост округов, руководителей ОСМД, мы все с вами", - обращается к местным жителям Колыхаев.

Комендантский час

По состоянию на 4 марта в Херсоне строгий комендантский час действует с 20:00 до 06:00.

Работа общественного транспорта, правила передвижения авто и пешеходов

Сейчас в городе для безопасности местных жителей действуют следующие правила:

  1. В город можно выезжать только днем.
  2. Выезжают в город только машины с продовольствием, медикаментами и прочим.
  3. Коммунальный транспорт работает, чтобы сотрудники хлебозавода, магазинов, аптек и тому подобное могли добраться на работу.
  4. Пешеходы ходят по одному, максимум по двое. Военных не провоцируют. При первом же требовании останавливаются. Не конфликтуют.
  5. Автомобили, которым по условиям можно находиться в городе, ездят с минимальной скоростью. Водители должны быть готовы в любой момент показать содержимое перевозок.

Как работают больницы в Херсоне

В штатном режиме по состоянию на 4 марта работают:

  • Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е. Карабелеша (врачи оказывают медицинскую помощь по всем профилям, в поликлиниках больницы медицинская помощь оказывается в полном объеме);
  • Поликлиника №2 городской клинической больницы им. А. и О. Тропиных (травмологическое отделение принимает в порядке живой очереди);
  • Городская клиническая больница им. А. С. Лучанского (врачи стоматологической поликлиники оказывают лишь неотложную помощь пациентам).

Адреса аптек

  • пр-т святых Кирилла и Мефодия, 19
  • пр-т 200 лет Херсона, 30
  • вул. Святых Кирилла и Мефодия, 15/2
  • пр-т 200-летия Херсона, 24-Г
  • ул. 49-й Гвардейской дивизии, 10
  • вул. Сретенская, 21
  • вул. Шенгелия, 21/15
  • Николаевское шоссе, 15
  • ул. Мира, 10
  • пр-т Текстильщиков, 10-А
  • ул. Лавренева, 12
  • пр-т Ушакова 67
  • вул. Комарова, 2
  • вул. Генерала Алмазова, 37
  • вул. Патона, 17
  • пр-т Ушакова, 35-А
  • пр-т 200 лет Херсона, 16
  • ул. Чернышевского, 6
  • ул. Черноморская, 16
  • вул. Суворова, 13
  • пгт Зеленовка, ул. Первомайская, 9

Магазины, которые работают в Херсоне 4 марта

  • Магазин "Ассорти" на ул. Черноморская, 16 (продукты)
  • "Велмарт" на ул. Дорофеева, 30 (мука, крупы, макароны, кондитерские изделия, консервы, соусы, чай, кофе, макаронные изделия)
  • "Сильпо" на пр-т Строителей, 27А (хлебобулочные изделия собственного производства, фрукты, овощи)
  • Green Market на пр-т Строителей, 11; ул. Сретенская, 11
  • Рынок микрорайона Шуменский на ул. Димитрова
  • Кондитерская "Пряничный домик" на пр-т Текстильщиков, 5 (свежий хлеб, кондитерские изделия)
  • "Сита Хата" на ул. Комкова, 75; Николаевское шоссе, 26 (колбасные изделия)
  • Мелкие магазины по ул. Марии Фортус 100А (хлеб, консервы, бакалея и др. в небольшом количестве)
  • "Фреш" на пр-т 200-летия Херсона, 28; пр-т Текстильщиков, 9; ул. Патона, 12 (запасы продуктов в наличии)
  • Магазин продуктов на ул. Карбышева, 36 (хлеб, молочные продукты)
  • "Траш" на ул. 49-й Гвардейской дивизии, 45; пр-т 200 лет Херсона, 8 (запасы продуктов в наличии)
  • Магазин "Ферма" на пр-т 200 лет Херсона, 32Б (мясо (свинина, курица) яйца, бакалея)
  • Сеть "Юность" на пр-т Строителей, 11; ул. Сретенская, 11; пр-т Строителей, 27А (хлебобулочные изделия собственного производства, фрукты, овощи)
  • Магазины АТБ на ул. Чорновола, 19; ул. Сретенская, 21; ул. Вишневой, 157/71; ул. Покрышева, 53; ул. Патона, 8; ул. Мира, 17; пр-т Святых Кирилла и Мефодия, 15/2; пр-т Ушакова, 50; ул. Маяковского, 13; пр-т Строителей, 6. В магазинах можно получить наличные с банковских карт от 500 до 6000 грн на кассе.

Карта защитных сооружений гражданской защиты Херсона

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Новости Вторжение России в Украину
NEWS
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина