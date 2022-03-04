ru ua
Пт, 04 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США готовы рассмотреть форматы новых переговоров с Россией: Госдеп назвал условие

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 04 марта 2022 01:46
США готовы рассмотреть форматы новых переговоров с Россией: Госдеп назвал условие Фото: США готовы рассмотреть форматы новых переговоров с Россией (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

США готовы рассмотреть форматы возможных новых переговоров с Россией о международной безопасности. Москва должна продемонстрировать приверженность дипломатии в ситуации с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Госдепа Кристофер Родинсона.

Он также прокомментировал итоги второго раунда российско-украинских переговоров.

"Насколько я понимаю, переговоры между Россией и Украиной только что завершились на сегодня. Мы надеемся, что в конечном счёте они приведут к тому, что Россия немедленно прекратит свое вторжение и выведет войска с Украины", - заявил он.

Напомним, пока стороны продвинулись только в гуманитарном вопросе. Украина и РФ договорились о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Для взаимодействия будет создан специальный канал связи.

Ранее Владимир Зеленский объяснил мотивацию переговоров с агрессором.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина