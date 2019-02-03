Вибори-2019: сьогодні ЦВК завершує прийом документів для реєстрації кандидатів

Реєстрація кандидатів триватиме до 8 лютого включно
Сьогодні, 3 лютого 2019 року, останній день подачі документів у Центральну виборчу комісію (ЦВК) для реєстрації кандидатів на чергових президентських виборах. Сама ж реєстрація триватиме до 8 лютого включно, детальніше про перебіг виборчого процесу - в матеріалі РБК-Україна.
Як відомо, реєстрація кандидатів почалася 31 грудня 2018 і на даний момент ЦВК вже зареєструвала 28 кандидатів на пост президента. До півночі 29 березня вони мають можливість проводити передвиборну агітацію.
Зокрема, серед зареєстрованих кандидатів 13 народних депутатів та двоє колишніх голів Служби безпеки України. 11 кандидатів йдуть на вибори як самовисуванці, решта - від партій.
На даний момент список кандидатів у президенти виглядає наступним чином:
Разом з тим, ЦВК відмовила у реєстрації 22 особам, зокрема, лідеру Комуністичної партії Петру Симоненку. У комментирии РБК-Україна член ЦВК Євген Радченко пояснив, що Симоненко висувався від Компартії, тоді як пропаганда і символіка Комуністичної партії в Україні заборонена.
Чинний президент Петро Порошенко, який цього тижня оголосив про свою участь у виборах документи у ЦВК ще не подав. Крім того, про намір балотуватися раніше заявляла нардеп Надія Савченко, але вона також ще не подала документи.
Як повідомили РБК-Україна в Центрвиборчкомі, сьогодні ЦВК буде приймати документи з 9:00 до опівночі.
Відзначимо, до 7 березня включно всі зареєстровані кандидати можуть подати в ЦВК письмову заяву з відмовою балотуватися. У свою чергу, ЦВК до 8 березня має прийняти рішення про скасування реєстрації кандидата у разі надходження відповідної заяви.
Також до 8 березня ЦВК має затвердити форму, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування в день виборів президента України, а також форми виборчого бюлетеня для повторного голосування. Згідно з календарним планом, затвердженим ЦВК, до 25 березня включно кожному виборцю повинні надіслати іменні запрошення для участі у голосуванні.
Варто зазначити, що громадяни України можуть взяти участь у голосуванні не за місцем прописки. Для цього необхідно до 25 березня включно звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси.