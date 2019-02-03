Вибори-2019: сьогодні ЦВК завершує прийом документів для реєстрації кандидатів

Ілюстративне фото (УНІАН)

Реєстрація кандидатів триватиме до 8 лютого включно

Сьогодні, 3 лютого 2019 року, останній день подачі документів у Центральну виборчу комісію (ЦВК) для реєстрації кандидатів на чергових президентських виборах. Сама ж реєстрація триватиме до 8 лютого включно, детальніше про перебіг виборчого процесу - в матеріалі РБК-Україна.

Як відомо, реєстрація кандидатів почалася 31 грудня 2018 і на даний момент ЦВК вже зареєструвала 28 кандидатів на пост президента. До півночі 29 березня вони мають можливість проводити передвиборну агітацію.

Зареєстровані кандидати у президенти

Зокрема, серед зареєстрованих кандидатів 13 народних депутатів та двоє колишніх голів Служби безпеки України. 11 кандидатів йдуть на вибори як самовисуванці, решта - від партій.

На даний момент список кандидатів у президенти виглядає наступним чином:

Разом з тим, ЦВК відмовила у реєстрації 22 особам, зокрема, лідеру Комуністичної партії Петру Симоненку. У комментирии РБК-Україна член ЦВК Євген Радченко пояснив, що Симоненко висувався від Компартії, тоді як пропаганда і символіка Комуністичної партії в Україні заборонена.

Чинний президент Петро Порошенко, який цього тижня оголосив про свою участь у виборах документи у ЦВК ще не подав. Крім того, про намір балотуватися раніше заявляла нардеп Надія Савченко, але вона також ще не подала документи.

Як повідомили РБК-Україна в Центрвиборчкомі, сьогодні ЦВК буде приймати документи з 9:00 до опівночі.

Відзначимо, до 7 березня включно всі зареєстровані кандидати можуть подати в ЦВК письмову заяву з відмовою балотуватися. У свою чергу, ЦВК до 8 березня має прийняти рішення про скасування реєстрації кандидата у разі надходження відповідної заяви.

Також до 8 березня ЦВК має затвердити форму, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування в день виборів президента України, а також форми виборчого бюлетеня для повторного голосування. Згідно з календарним планом, затвердженим ЦВК, до 25 березня включно кожному виборцю повинні надіслати іменні запрошення для участі у голосуванні.

Варто зазначити, що громадяни України можуть взяти участь у голосуванні не за місцем прописки. Для цього необхідно до 25 березня включно звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси.