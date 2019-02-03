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Вибори-2019: сьогодні ЦВК завершує прийом документів для реєстрації кандидатів

Новини » Вибори 2019    03.02.2019 - 09:00
Вибори-2019: сьогодні ЦВК завершує прийом документів для реєстрації кандидатів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Реєстрація кандидатів триватиме до 8 лютого включно

Сьогодні, 3 лютого 2019 року, останній день подачі документів у Центральну виборчу комісію (ЦВК) для реєстрації кандидатів на чергових президентських виборах. Сама ж реєстрація триватиме до 8 лютого включно, детальніше про перебіг виборчого процесу - в матеріалі РБК-Україна.

Як відомо, реєстрація кандидатів почалася 31 грудня 2018 і на даний момент ЦВК вже зареєструвала 28 кандидатів на пост президента. До півночі 29 березня вони мають можливість проводити передвиборну агітацію.

Зареєстровані кандидати у президенти

Зокрема, серед зареєстрованих кандидатів 13 народних депутатів та двоє колишніх голів Служби безпеки України. 11 кандидатів йдуть на вибори як самовисуванці, решта - від партій.

На даний момент список кандидатів у президенти виглядає наступним чином:

  1. Ігор Шевченко (президент благодійної організації "Успішна Україна", самовисування);
  2. Сергій Каплін (нардеп, суб'єкт висування - "Соціал-демократична партія"),
  3. Валентин Наливайченко (екс-глава СБУ, суб'єкт висування -"Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість");
  4. Віталій Скоцик (екс-голова Аграрної партії, самовисування);
  5. Андрій Садовий (мер Львова, суб'єкт висування - "Об'єднання "Самопоміч");
  6. Євген Мураєв (нардеп, суб'єкт висування - партія "Наші");
  7. Анатолій Гриценко (суб'єкт висування - партія "Громадянська позиція");
  8. Віталій Купрій (нардеп, самовисування);
  9. Геннадій Балашов (підприємець, суб'єкт висування - партія "5.10");
  10. Ольга Богомолець (нардеп, самовисування);
  11. Олександр Шевченко (нардеп, суб'єкт висування - партія "УКРОП");
  12. Роман Насиров (екс-глава ДФС, самовисування);
  13. Юрій Бойко (нардеп, самовисування);
  14. Олег Ляшко (нардеп, суб'єкт висування - "Радикальна партія Олега Ляшка");
  15. Аркадій Корнацький (нардеп, самовисування);
  16. Олександр Вілкул (нардеп, суб'єкт висування - "Опозиційний блок - партія миру і розвитку");
  17. Юлія Тимошенко (нардеп, суб'єкт висування - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина");
  18. Дмитро Добродомов (нардеп, суб'єкт висування - "Громадський рух "Народний контроль");
  19. Олександр Мороз (пенсіонер, суб'єкт висування - "Соціалістична партія Олександра Мороза");
  20. Ілля Ківа (суб'єкт висування - Соціалістична партія України);
  21. Руслан Кошулинський (суб'єкт висування - Всеукраїнське об'єднання "Свобода");
  22. Олександр Данилюк (самовисування);
  23. Сергій Тарута (нардеп, суб'єкт висування - партія "Основа");
  24. Володимир Зеленський (партія "Слуга народу");
  25. Інна Богословська (екс-нардеп, самовисування);
  26. Ігор Смешко (екс-глава СБУ, самовисування);
  27. Юрій Дерев'янко (нардеп, суб'єкт висування - партія "Воля");
  28. Микола Габер (помічник-консультант нардепа, самовисування).

Разом з тим, ЦВК відмовила у реєстрації 22 особам, зокрема, лідеру Комуністичної партії Петру Симоненку. У комментирии РБК-Україна член ЦВК Євген Радченко пояснив, що Симоненко висувався від Компартії, тоді як пропаганда і символіка Комуністичної партії в Україні заборонена.

Чинний президент Петро Порошенко, який цього тижня оголосив про свою участь у виборах документи у ЦВК ще не подав. Крім того, про намір балотуватися раніше заявляла нардеп Надія Савченко, але вона також ще не подала документи.

Як повідомили РБК-Україна в Центрвиборчкомі, сьогодні ЦВК буде приймати документи з 9:00 до опівночі.

Відзначимо, до 7 березня включно всі зареєстровані кандидати можуть подати в ЦВК письмову заяву з відмовою балотуватися. У свою чергу, ЦВК до 8 березня має прийняти рішення про скасування реєстрації кандидата у разі надходження відповідної заяви.

Також до 8 березня ЦВК має затвердити форму, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування в день виборів президента України, а також форми виборчого бюлетеня для повторного голосування. Згідно з календарним планом, затвердженим ЦВК, до 25 березня включно кожному виборцю повинні надіслати іменні запрошення для участі у голосуванні.

Варто зазначити, що громадяни України можуть взяти участь у голосуванні не за місцем прописки. Для цього необхідно до 25 березня включно звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси.

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