Деревянко: новости и свежие рейтинги на выборах президента Украины 2019

Фото: Юрий Деревянко (УНИАН)

4 июля 2018 года Деревянко у себя в Facebook заявил о намерении баллотироваться в президенты

Дата рождения: 30 августа 1973 года (45 лет)

Партия: "Рух новых сил"

Должность: внефракционный депутат

Образование: Киевский экономический университет

Семья: женат, четверо детей

Деревянко на выборах 2019. Новости

Биография

Бизнес

Политическая деятельность

Скандалы

Семья

Деревянко на выборах 2019. Новости

4 июля 2018 года внефракционный депутат Юрий Деревянко у себя в Facebook заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины. Как подчеркнул депутат, его цель – создать систему неоэкономики и цифрового государства. В подтверждение серьезности своих намерений политик опубликовал видеоролик, в котором рассказал, как собирается менять страну. Деревянко выступает за экономическую легализацию, введение "криптоГривны" и четырех налогов в Украине. Напомним, выборы президента 2019 запланированы в Украине на 31 марта, а предвыборная кампания официально стартует уже в конце декабря.

Биография

Юрий Богданович Деревянко родился 30 августа 1973 года в Ивано-Франковской области (г. Надворная) в семье инженера и учительницы.

После школы он со второй попытки поступил в Киевский институт народного хозяйства им. Коротченко (ныне КНЭУ).

В 1996 году получил диплом магистра по "учету и аудиту". Параллельно с учебой работал ночным охранником в офисе.

Бизнес

Уже с первого курса Деревянко занялся предпринимательской деятельностью. В 1992-1993 годы вместе с однокурсниками создает первую частную фирму. Вскоре у них уже было несколько компаний в разных сферах деятельности: торговля лекарствами и металлом, полиграфия, мультипликация. Самыми крупными и успешными стали "Фарматек" (1995), "Энергокомплект", "Борисфен-Лютес" (2000).

Фото: Юрий Деревянко (derevyanko.org)

"Фарматек" делала дистрибуцию лекарственных средств и впоследствии вошла в пятерку крупнейших поставщиков медпрепаратов в Украине.

В 2000 году вместе с продюсером Виктором Cлепцовым Деревянко основывает компанию "Борисфен-Лютес", которая специализируется на создании анимации. Однако уже в 2006 году Деревянко решил отойти от бизнеса: он продает инвесторам свои активы и идет в политику.

Политическая деятельность

Свою политическую деятельность Деревянко начал в 2010 году депутатом Ивано-Франковского облсовета от партии "Фронт змин". Однако уже спустя два года, в августе 2012-го, вышел из партии. Среди причин называл несогласие с принципами принятия партийных решений.

В октябре 2012 года Деревянко участвует в парламентской избирательной кампании. По итогам, Юрий Богданович был избран депутатом Верховной рады VII созыва по мажоритарному округу №87, но не вошел в Раде ни в одну из фракций.

Во время депутатской каденции был членом различных межфракционных объединений: "Платформа реформ", "За трезвое будущее", "Карпатская группа", "За развитие местного самоуправления", "Европейский выбор".

Фото: Юрий Деревянко (facebook.com/derevyankoyuriy)

В октябре 2014-го Деревянко повторно был избран в ВР и стал членом Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

В 2014 году стал соучредителем партии "Воля". На внеочередных выборах в Верховную раду "Воля" участвовала совместно с партией Андрея Садового "Самопомич". Однако уже в ноябре 2014-го внутри партии произошел раскол: все ее кандидаты, избранные по списку "Самопомичи" остались в рядах партии Садового, а Деревянко остался единственным депутатом от "Воли" в парламенте.

19 апреля 2017 года "Воля" объединилась с политическим движением Михаила Саакашвили "Рух новых сил". Деревянко вместе с Саакашвили принимал активное участие в акциях протеста в Киеве.

Фото: Михаил Саакашвили и Юрий Деревянко (facebook.com/SaakashviliMikheil)

Скандалы

В 2013 году "Украинская правда" писала, что во времена Виктора Януковича Деревянко якобы был связан со скандальными кампаниями-разработчиками "Арт-Мастер" и ТОВ "3-Т", которые поставляли программное обеспечение госреестрам Минюста. По данным журналистов, к июлю 2013 года государство было вынуждено перечислять этим кампаниям более 10 млн гривен ежемесячно за право пользования реестрами.

Впоследствии, против ООО "Арт-Мастер" и "3 – Т" было открыто уголовное производство, а 19 расчетных счетов разработчиков были заблокированы. Сам Деревянко отрицал свои связи с этими IT-кампаниями.

13 ноября 2017 года Юрий Богданович был вызван в Генпрокуратуру по делу о неуплате налогов. ГПУ предложила Деревянко заплатить около 62 млн гривен налогов в обмен на снятие обвинений.

В сентябре 2018 года Деревянко стал жертвой квартирных аферистов. Как рассказал нардеп, он случайно узнал, что его квартира в центре Киева (площадью 155,9 кв. м) ему больше не принадлежит. Приехав в один из дней на квартиру, чтобы забрать почту, помощники политика увидели там сломанные замки и сорванный домофон. Из документов, которые адвокат депутата показал полицейским, следовало, что квартирой владеют Деревянко и его отец. Однако в Едином реестре недвижимости уже значился другой собственник жилья. По словам Деревянко, злоумышленники незаконно переписали жилье в июле 2018 года. Основанием для переоформления стал договор купли-продажи от 1999 года.

Правоохранители возбудили уголовное производство, проходит расследование.

Семья

Жена - Зверева Анастасия. Воспитывают четверых детей: дочь и троих сыновей.

Фото: Юрий деревянко с женой и детьми (instagram.com/yuriy.derevyanko, facebook.com/derevyankoyuriy)