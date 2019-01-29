Порошенко йде в президенти

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Порошенко буде балотуватися на пост президента

Глава держави Петро Порошенко 29 січня офіційно заявив, що братиме участь у виборах президента України, які пройдуть 31 березня 2019 року. Про це він сказав на форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" у Міжнародному виставковому центрі, повідомляє РБК-Україна.

Форум «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом» Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 29 січня 2019 р.

Так, Порошенко зазначив, що брати участь у виборах-2019 його спонукало почуття глибокої відповідальності перед країною.

"Почуття глибокої відповідальності перед країною, перед сучасниками, перед минулими і прийдешніми поколіннями українців спонукали мене прийняти рішення кандидувати ще раз на посаду президента України", - сказав глава держави.

Він зазначив, що буде балотуватися на посаду президента, щоб "завершити побудову сильної успішної держави".

"Прошу у виборців мандата на те, щоб гарантувати незворотність європейської та євроатлантичної інтеграції, нашої незалежності. Щоб відновити територіальну цілісність країни і принести вигідний Україні мир. Щоб завершити побудову сильної успішної держави", - підкреслив президент.

Як писало РБК-Україна, передвиборна кампанія чинного президента Петра Порошенка, зводиться до того, щоб, з одного боку, максимально асоціювати президента з успіхами країни, і, з іншого, дистанціювати його від невдач і негативу.

За даними агентства, серед головних акцентів передвиборної риторики Порошенка - безвіз з Євросоюзом, сильна армія, автокефалія для української православної церкви, а також успіхи децентралізації. Паралельно президент і його команда спробують донести тезу про безальтернативність Порошенка на тлі інших кандидатів.

Опоненти Порошенка традиційно вибудовують свої виборчі стратегії на критиці промахів і невдач влади, писало РБК-Україна.

В ході прес-конференції в грудні 2018 року, Порошенко заявив, що не готовий оголосити про участь у виборах і допустив, що може з'явитися більш гідний кандидат.

"Я дуже довіряю українському народові. Я впевнений в його відповідальному виборі. Якщо я прийму рішення балотуватися (в президенти, - ред.) і якщо так трапиться, що буде хтось більш гідний, я буду йому допомагати", - говорив Порошенко.

Відзначимо, виборчий процес чергових виборів президента в Україні стартував 31 грудня 2018 року. Відповідно до законодавства, вибори 2019 відбудуться в останню неділю березня. За 90 днів до цієї дати, а саме 31 грудня, Центральна виборча комісія офіційно оголосила про початок виборчого процесу в країні.

Нагадаємо, кандидати на пост глави держави можуть реєструватися у ЦВК з 31 грудня по 4 лютого 2019 року. Висуватися на вибори в Україні мають право громадяни від 35 років, протягом останніх 10 років проживають на території країни, які володіють державною мовою. Кандидат може йти на вибори самовисуванцем, або представляти одну з політичних партій.

Станом на 8 січня кандидатами в президенти Центрвиборчком зареєстрував Сергія Капліна (нардеп, суб'єкт висування - політична партія "Соціал-демократична партія"), Валентина Наливайченка (екс-глава СБУ, суб'єкт висування - політична партія "Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість";), Віталія Скоцика (безпартійний, самовисування), Андрія Садового (мер Львова, суб'єкт висування - політична партія "Об'єднання "Самопоміч"). А першим кандидатом в президенти, зареєстрованим ЦВК, був Ігор Шевченко.

Додамо також, Центральна виборча комісія України відмовилася реєструвати правозахисника з Броварів Володимира Ратуша кандидатом на пост президента.