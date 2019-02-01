ЦВК буде приймати документи від кандидатів на вихідних

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

У суботу ЦВК розгляне питання про реєстрацію кількох потенційних кандидатів

Центральна виборча комісія (ЦВК) 2-3 лютого продовжить прийом документів від кандидатів на посаду президента. Про це в коментарі РБК-Україна розповіли в Центрвиборчкомі.

Так, секретаріат ЦВК буде приймати документи у суботу 2 лютого з 9:00 до 18:00.

"У неділю приймають документи з 9:00 ранку до 24:00", - повідомили в ЦВК.

Крім того, очікується, що в суботу комісія розгляне питання про реєстрацію кількох потенційних кандидатів на посаду президента. 2 лютого засідання ЦВК очікується близько 11:00.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів на пост президента України на чергових виборах.

ЦВК зареєструвала кандидата Миколу Габера. Також комісія проголосувала зареєструвати кандидатом народного депутата Юрія Дерев'янка, який висувається від партії "Воля".

У ЦВК повідомили, що документи в Центрвиборчком подали 59 осіб. При цьому станом на 30 січня подав документи 51 людина.