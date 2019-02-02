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В ЦВК назвали кількість відмов в реєстрації кандидатами 

Новини » Вибори 2019    02.02.2019 - 13:39
В ЦВК назвали кількість відмов в реєстрації кандидатами 
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ЦВК відмовила в реєстрації 22 особам

Станом на 2 лютого Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила 22 особам в реєстрації кандидатами. Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у пресс-службі Центрвибочкому. 

"Під час сьогоднішнього засідання ЦВК постановила відмовити в реєстрації 5 особам. Таким чином, станом на 2 лютого комісія відмовила в реєстрації кандидатами 22 особам. Зареєстровано комісією 28 кандидатів", - повідомили в ЦВК. 

Зазначимо, що під час засідання у суботу комісія не зареєструвала жодного кандидата. 

Також у комісії зазначають, що з 9 ранку у ЦВК спостерігається потік потенційний кандидатів, які приносять документи. 

За словами представників комісії, які приймають документи, станом на 13:00 2 лютого заяви про висунення подали вже понад 5 осіб. Наразі в ЦВК триває прийом документів та підрахунок кількості поданих заяв.

Нагадаємо, ЦВК не зареєструвала Симоненка кандидатом. За словами голови комісії Тетяни Сліпачук, рішення про відмову було прийнято 16 членами комісії одноголосно. 

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