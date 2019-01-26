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Савченко висунули кандидатом в президенти

Новини » Вибори 2019    26.01.2019 - 14:41
Савченко висунули кандидатом в президенти
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Партія Савченко виступає за зміну політичної системи в Україні

Нардепа Надію Савченко, яка заарештована за підозрою в підготовці терористичних актів, висунули кандидатом у президенти на виборах 31 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Громадянську мережу "Опора".

Повідомляється, що сьогодні відбувся з'їзд партії "Суспільно-політична платформа Надії Савченко", на якому Савченко висунули кандидатом в президенти. В її програмі - зміна політичної системи конституційним шляхом.

Савченко висунули кандидатом в президенти

 

Нагадаємо, раніше Савченко заявила про часткову втрату зору і слуху через грудневе голодування. Сухе голодування тривало з 5 по 15 грудня і було оголошено з тієї причини, що вона не могла відвідати банк і відновити електронний ключ, подати декларацію і відкрити партійні рахунки для можливості балотуватися в президенти України в 2019 році.

Савченко звинувачують в підготовці терактів у Києві. За версією слідства, вона пропонувала українським військовим вчинити замах на керівництво країни. Крім того, вона нібито планувала здійснити теракт в залі українського парламенту, "знищивши гранатами дві ложі, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе".
 

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