ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает принять решение об использовании замороженных активов России для помощи Украине не единогласно, а простым большинством голосов стран-членов ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По информации издания, используя юридические уловки, Еврокомиссия готовит способ обойти любые угрозы вето со стороны таких лидеров, как венгерский премьер Виктор Орбан, а вместе с ним и принцип единодушного согласия в отношении внешней политики, который существует со времен Римского договора, основавшего Европейское Сообщество в 1957 году.
Даже союзники Украины заявили, что фон дер Ляйен проверяет границы власти ЕС, предлагая использовать чрезвычайные меры для предоставления Украине займов в размере до 210 млрд евро. Критики утверждали, что она нарушает законы блока.
Отмечается, что подобная дерзость - признак того, что среди европейских столиц уменьшается готовность продолжать финансировать Киев из собственных бюджетов после почти четырех лет войны.
Дополнительно подогревает ситуацию и внезапный интерес президента США Дональда Трампа к использованию замороженных активов России как части мирного соглашения, по которому они вливаются в инвестиционные фонды, возглавляемые США.
Инициатива фон дер Ляйен имеет целью представить европейским лидерам, которые соберутся на саммит через две недели, два основных варианта для сохранения платежеспособности Украины - привлечь средства за счет общего бюджета ЕС или выдать заем за счет российских активов, который не будет возвращен, пока Москва не оплатит послевоенные репарации.
Первый вариант требует единогласного одобрения, а второй потребует лишь взвешенного большинства лидеров.
Отмечается, что чрезвычайные полномочия на практике лишат такие страны, как Венгрия, возможности использовать свое вето на продление санкций, чтобы высвободить российские активы и отсрочить займ Украине.
По словам чиновников, знакомых с закрытыми обсуждениями, если предложение будет принято, оно почти наверняка вызовет судебные обжалования, но процесс может затянуться, что будет на руку Украине и союзникам.
Еврокомиссия оправдывает использование чрезвычайных мер "необходимостью сохранения стабильности экономики союза", утверждая, что война России против Украины и ее гибридные атаки в Европе представляют угрозу для процветания, а возвращение денег Москве может ухудшить ситуацию.
Национальные эксперты по праву начнут детально изучать текст сегодня, 4 декабря, дальнейшее обсуждение состоится среди послов государств-членов 5 декабря.
Еврокомиссия отмечает, что "срочный характер предложения" означает, что не было проведено "консультаций с заинтересованными сторонами" и соответствующих "оценок влияния" предложения.
"Репарационный кредит" для Украины
Напомним, Европейская комиссия предложила идею о предоставлении Украине "репарационного кредита" в размере 140 млрд евро.
Предполагается, что он будет обеспечен за счет российских активов, которые ЕС заморозил после начала полномасштабной войны в Украине.
Для того, чтобы Украина получила такой "репарационный кредит", необходимо согласие всех стран-членов Евросоюза.
Однако инициативу блокирует Бельгия - страна, где хранится наибольшая доля замороженных активов России.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер утверждает, что план ЕС по использованию замороженных активов России для финансирования Украины может иметь серьезные экономические и геополитические последствия.
В то же время европейские страны разрабатывают "план Б" на случай, если они не смогут договориться об использовании замороженных активов России для предоставления "репарационного кредита" Украине.
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что предложение Евросоюза по "репарационному кредиту" для Украины не соответствует требованиям его страны.
Он напомнил, что бельгийские власти хотят, чтобы другие страны ЕС покрыли все судебные издержки, которые могут возникнуть, если решение о "репарационном кредите" вступит в силу.
Также Бельгия ожидает гарантий, что страны ЕС быстро выделят необходимые деньги, если их придется возвращать России.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия подготовила предложение о "репарационном кредите" за счет замороженных активов РФ для Украины. Оно учитывает опасения, которые ранее высказывала Бельгия.