Вибори-2019: як голосувати не за місцем прописки

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Для участі в голосуванні переселенці і бажаючі голосувати не за місцем прописки повинні подати заяву в органи Держреєстру виборців

Чергові президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Докладніше про те, як голосуватимуть переселенці та як проголосувати не за місцем прописки - у матеріалі РБК-Україна.

Виборчі дільниці працюватимуть 31 березня 2019 року з восьмої години ранку до 20 години вечора. Відповідно до українського законодавства, право голосу на виборах президента мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося 18 років. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.

Як голосуватимуть жителі ОРДЛО та переселенці з Донбасу та Криму

Для участі у голосуванні на виборах-2019 жителі окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) мають звернутися із заявою до відділення органів Держреєстру виборців, які знаходяться на підконтрольній українській владі території, та вказати адресу виборчої дільниці, де людина бажає проголосувати. Відповідну заяву необхідно подати не пізніше, ніж за 5 днів (тобто до 25 березня 2019 року включно) до дати проведення виборів.

Крім того, у Міністерстві внутрішніх справ України повідомляли, що для уникнення черг у пунктах пропуску на Донбасі в день голосування Держприкордонслужба планує перевести їх на інший розпорядок роботи: або продовжити робочий день, або додати кількість співробітників.

Виборці, виборча адреса яких знаходиться на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.

Як проголосувати не за місцем прописки

Взяти участь у голосуванні не за місцем прописки можуть не лише переселенці, а й будь-яка особа, яка з об'єктивних причин не може з'явиться в необхідну для цього дільницю.

Для цього необхідно подати до Держреєстру виборців заяву, у якій вказується:

прізвище, ім’я, по батькові,

дата, місце народження та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності такої інформації),

виборча адреса,

мотивування необхідності тимчасової зміни місця голосування,

адреса, де особа перебуватиме в день виборів,

номер виборчої дільниці, яку особа просить визначити місцем голосування, із зазначенням виборчого округу та його номера (за наявності).

Крім того, до заяви додаються документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування (довідка з роботи, навчання, тощо).

При поданні заяви необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорт, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення військовослужбовця або військовий квиток).