Вибори-2019: сьогодні ЦВК завершує прийом документів для реєстрації кандидатів

Реєстрація кандидатів триватиме до 8 лютого включно

Сегодня, 3 февраля 2019 года, последний день подачи документов в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатов на очередных президентских выборах. Сама же регистрация продлится до 8 февраля включительно, подробнее о ходе избирательного процесса - в материале РБК-Украина.

Как известно, регистрация кандидатов началась 31 декабря 2018 и на данный момент ЦИК уже зарегистрировал 28 кандидатов на пост президента. До полуночи 29 марта они имеют возможность проводить предвыборную агитацию.

Зарегистрированные кандидаты в президенты

В частности, среди зарегистрированных кандидатов 13 народных депутатов, а также двое бывших глав Службы безопасности Украины. 11 кандидатов идут на выборы как самовыдвиженцы, остальные - от партий.

На данный момент список кандидатов в президенты выглядит следующим образом:

Вместе с тем, ЦИК отказал в регистрации 22 лицам, в частности, лидеру Коммунистической партии Петру Симоненко. В комментирии РБК-Украина член ЦИК Евгений Радченко пояснил, что Симоненко выдвигался от Компартии, тогда как пропаганда и символика Коммунистической партии в Украине запрещена.

Действующий президент Петр Порошенко, который на этой неделе объявил о своем участии в выборах документы в ЦИК еще не подал. Кроме того, о намерении баллотироваться ранее заявляла нардеп Надежда Савченко, но она также еще не подала документы.

Как сообщали РБК-Украина в Центризбиркоме, сегодня ЦИК будет принимать документы с 9:00 до полуночи.

Отметим, до 7 марта включительно все зарегистрированные кандидаты могут подать в ЦИК письменное заявление с отказом баллотироваться. В свою очередь, ЦИК до 8 марта должен принять решение об отмене регистрации кандидата в случае поступления соответствующего заявления.

Также до 8 марта ЦИК должен утвердить форму, цвет и текст избирательного бюллетеня для голосования в день выборов президента Украины, а также формы избирательного бюллетеня для повторного голосования. Согласно календарному плану, утвержденному ЦИК, до 25 марта включительно каждому избирателю должны прислать именные приглашения для участия в голосовании.

Стоит отметить, что граждане Украины могут принять участие в голосовании не по месту прописки. Для этого необходимо до 25 марта включительно обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей с заявлением о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса.