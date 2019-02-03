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Вибори-2019: сьогодні ЦВК завершує прийом документів для реєстрації кандидатів

Реєстрація кандидатів триватиме до 8 лютого включно

Сегодня, 3 февраля 2019 года, последний день подачи документов в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатов на очередных президентских выборах. Сама же регистрация продлится до 8 февраля включительно, подробнее о ходе избирательного процесса - в материале РБК-Украина.

Как известно, регистрация кандидатов началась 31 декабря 2018 и на данный момент ЦИК уже зарегистрировал 28 кандидатов на пост президента. До полуночи 29 марта они имеют возможность проводить предвыборную агитацию.

Зарегистрированные кандидаты в президенты

В частности, среди зарегистрированных кандидатов 13 народных депутатов, а также двое бывших глав Службы безопасности Украины. 11 кандидатов идут на выборы как самовыдвиженцы, остальные - от партий.

На данный момент список кандидатов в президенты выглядит следующим образом:

  1. Игорь Шевченко (президент благотворительной организации "Успешная Украина", самовыдвижение);
  2. Сергей Каплин (нардеп, субъект выдвижения - "Социал-демократическая партия"),
  3. Валентин Наливайченко (экс-глава СБУ, субъект выдвижения -"Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость");
  4. Виталий Скоцик (экс-глава Аграрной партии, самовыдвижение);
  5. Андрей Садовый (мэр Львова, субъект выдвижения - "Объединение "Самопомич");
  6. Евгений Мураев (нардеп, субъект выдвижения - партия "Наши");
  7. Анатолий Гриценко (субъект выдвижения - партия "Гражданская позиция");
  8. Виталий Куприй (нардеп, самовыдвижение);
  9. Геннадий Балашов (предприниматель, субъект выдвижения - партия "5.10");
  10. Ольга Богомолец (нардеп, самовыдвижение);
  11. Александр Шевченко (нардеп, субъект выдвижения - партия "УКРОП");
  12. Роман Насиров (экс-глава ГФС, самовыдвижение);
  13. Юрий Бойко (нардеп, самовыдвижение);
  14. Олег Ляшко (нардеп, субъект выдвижения - "Радикальная партия Олега Ляшко");
  15. Аркадий Корнацкий (нардеп, самовыдвижение);
  16. Александр Вилкул (нардеп, субъект выдвижения - "Оппозиционный блок - партия мира и развития");
  17. Юлия Тимошенко (нардеп, субъект выдвижения - "Всеукраинское объединение "Батькивщина");
  18. Дмитрий Добродомов (нардеп, субъект выдвижения - "Общественное движение "Народный контроль");
  19. Александр Мороз (пенсионер, субъект выдвижения - "Социалистическая партия Александра Мороза");
  20. Илья Кива (субъект выдвижения - Социалистическая партия Украины);
  21. Руслан Кошулинский (субъект выдвижения - Всеукраинское объединение "Свобода");
  22. Александр Данилюк (самовыдвижение);
  23. Сергей Тарута (нардеп, субъект выдвижения - партия "Основа");
  24. Владимир Зеленский (партия "Слуга народа");
  25. Инна Богословская (экс-нардеп, самовыдвижение);
  26. Игорь Смешко (экс-глава СБУ, самовыдвижение);
  27. Юрий Деревянко (нардеп, субъект выдвижения - партия "Воля");
  28. Николай Габер (помощник-консультант нардепа, самовыдвижение).

Вместе с тем, ЦИК отказал в регистрации 22 лицам, в частности, лидеру Коммунистической партии Петру Симоненко. В комментирии РБК-Украина член ЦИК Евгений Радченко пояснил, что Симоненко выдвигался от Компартии, тогда как пропаганда и символика Коммунистической партии в Украине запрещена.

Действующий президент Петр Порошенко, который на этой неделе объявил о своем участии в выборах документы в ЦИК еще не подал. Кроме того, о намерении баллотироваться ранее заявляла нардеп Надежда Савченко, но она также еще не подала документы.

Как сообщали РБК-Украина в Центризбиркоме, сегодня ЦИК будет принимать документы с 9:00 до полуночи.

Отметим, до 7 марта включительно все зарегистрированные кандидаты могут подать в ЦИК письменное заявление с отказом баллотироваться. В свою очередь, ЦИК до 8 марта должен принять решение об отмене регистрации кандидата в случае поступления соответствующего заявления.

Также до 8 марта ЦИК должен утвердить форму, цвет и текст избирательного бюллетеня для голосования в день выборов президента Украины, а также формы избирательного бюллетеня для повторного голосования. Согласно календарному плану, утвержденному ЦИК, до 25 марта включительно каждому избирателю должны прислать именные приглашения для участия в голосовании.

Стоит отметить, что граждане Украины могут принять участие в голосовании не по месту прописки. Для этого необходимо до 25 марта включительно обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей с заявлением о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса.

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