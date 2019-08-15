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Підготовча група нової Ради пропонує створити 23 комітетів

Новини » Політика    15.08.2019 - 20:20
Підготовча група нової Ради пропонує створити 23 комітетів
Фото: засідання підготовчої групи нової Ради (Віталій Носач/РБК-Україна)

У новій Раді вирішили не створювати спеціальну комісію з приватизації

Підготовча депутатська група проголосувала за основу пропозицію про формування у Верховній раді IX скликання 23 комітетів. Про це повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, у новій Раді вирішили не створювати спеціальну комісію з приватизації.

"Зараз ми пропонуємо вийти на 23 комітети. Мінус 5 комітетів, ми пропонуємо прибрати в порівнянні з тим, що було у Верховній раді попереднього скликання", - заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук.

Таким чином, на засіданні підготовчої групи було запропоновано утворити наступні комітети:

  1. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.
  2. Комітет з питань бюджету.
  3. Комітет з питань економічного розвитку.
  4. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.
  5. Комітет з питань молоді і спорту.
  6. Комітет з питань освіти, науки та інновацій.
  7. Комітет з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, національних меншин і міжнаціональних відносин.
  8. Комітет з питань цифровий трансформації.
  9. Комітет з питань правової політики.
  10. Комітет з питань аграрної та земельної політики.
  11. Комітет з питань антикорупційної політики.
  12. Комітет з питань правоохоронної діяльності.
  13. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
  14. Комітет з питань транспорту та інфраструктури.
  15. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
  16. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
  17. Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.
  18. Комітет з питань екологічної політики та природокористування.
  19. Комітет з питань свободи слова.
  20. Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради України.
  21. Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.
  22. Комітет з питань інтеграції України з Європейським союзом.
  23. Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що раніше група обраних нардепів визначилася з датою проведення першого засідання Ради 9 скликання. Так, обговорювалися чотири дати: 20,27 і 29 серпня, а також 3 вересня. Під час обговорення було вирішено провести урочисте засідання нової Ради 29 серпня.

Зазначимо, голова Верховної ради Андрій Парубій скликав перше засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України. Воно відбулося 9 серпня.

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