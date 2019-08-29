ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада звільнила Грицака

Новини » Політика    29.08.2019 - 19:14
Рада звільнила Грицака
Фото: Василь Грицак (Віталій Носач/РБК-Україна)

У червні парламент 8 скликання відмовився звільнити Грицака

Верховна рада України звільнила голову Служби безпеки України Василя Грицака, передає кореспондент РБК-Україна.

За звільнення Грицака з посади глави СБУ проголосували 333 депутата Ради.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НАБУ почало досудове розслідування щодо Василя Грицака. Грицака звинувачують у порушенні ч. 2 ст.372 ККУ (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на те законом особою).

Раніше Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження проти глави Служби безпеки України (СБУ) Василя Грицака.

Так, президент Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної ради подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України. Зокрема, Зеленський звернувся до парламенту з приводу звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, Степана Полторака - з посади міністра оборони. Третє подання стосувалося звільнення Василя Грицака з посади голови СБУ.

Як буде проходити перше засідання Ради У Раді назвали можливий склад парламентської коаліції
Новини України Служба безпеки УкраїниВерховна РадаВасилий Грицак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся