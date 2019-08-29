ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комітет рекомендував Раді прийняти закон про скасування недоторканності

Новини » Політика    29.08.2019 - 23:40
Комітет рекомендував Раді прийняти закон про скасування недоторканності
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламенту рекомендують прийняти законопроект

Комітет рекомендує Верховній раді попередньо схвалити законопроект №7203 про скасування недоторканності народних депутатів, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, ВР перейшла до розгляду проекту закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)" (№7203).

Нагадаємо, до порядку денного першого засідання Верховної ради України нового скликання включили законопроект про зняття депутатської недоторканності. Дане рішення прийняли на засіданні підготовчої депутатської групи.

Як писало РБК-Україна, раніше в партії "Слуга народу" висловили впевненість, що законопроект №7203 зможе отримати необхідну конституційну більшість голосів депутатів.

До цього також повідомлялося, що глава держави Володимир Зеленський виступає за прийняття Верховною радою саме цього законопроекту, який передбачає зняття недоторканності з 2020 року.

У червні 2018 року Конституційний суд України визнав цей законопроект про скасування недоторканності нардепів відповідним Основному закону.

"Визнати таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України, законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України, реєстр. № 7203)", - вирішив КСУ.

У разі прийняття Верховною радою закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Рада затвердила склад нового Кабміну (список) У "Слузі народу" сподіваються сьогодні підтримати скасування недоторканності
Новини України неприкосновенностьВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся