Комітет рекомендував Раді прийняти закон про скасування недоторканності

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламенту рекомендують прийняти законопроект

Комітет рекомендує Верховній раді попередньо схвалити законопроект №7203 про скасування недоторканності народних депутатів, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, ВР перейшла до розгляду проекту закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)" (№7203).

Нагадаємо, до порядку денного першого засідання Верховної ради України нового скликання включили законопроект про зняття депутатської недоторканності. Дане рішення прийняли на засіданні підготовчої депутатської групи.

Як писало РБК-Україна, раніше в партії "Слуга народу" висловили впевненість, що законопроект №7203 зможе отримати необхідну конституційну більшість голосів депутатів.

До цього також повідомлялося, що глава держави Володимир Зеленський виступає за прийняття Верховною радою саме цього законопроекту, який передбачає зняття недоторканності з 2020 року.

У червні 2018 року Конституційний суд України визнав цей законопроект про скасування недоторканності нардепів відповідним Основному закону.

"Визнати таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України, законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України, реєстр. № 7203)", - вирішив КСУ.

У разі прийняття Верховною радою закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.