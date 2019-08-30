Рада підтримала зняття недоторканності з нардепів за основу

Фото: значок народного депутата України (www.facebook.com jizn.info)

Парламент прийняв відповідний законопроект у першому читанні

Верховна рада України схвалила за основу в першому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, 363 парламентарія підтримали за основу проект постанови №1095 про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до статті 80 Конституції України (про недоторканність народних депутатів України).

Документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року.

Нагадаємо, 19 червня 2018 року Конституційний суд України визнав відповідним Основному закону президентський законопроект про скасування недоторканності народних депутатів з відстрочкою до 2020 року. "Визнати таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України, законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України, реєстр. № 7203)", - постановив КСУ.

Так, у разі прийняття Верховною радою закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Підкреслимо, в кінці травня президент України Володимир Зеленський виступив за прийняття Верховною радою законопроекту, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів з 2020 року. Так, глава держави наполягав на розгляді саме проекту закону №7203.

РБК-Україна в своєму матеріалі "Передвиборна повістка: чим займеться Верховна рада на новій сесії" писало, що у ВР 8 скликання не було достатньої кількості голосів для скасування депутатської недоторканності.