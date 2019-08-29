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Рада призначила Пристайка главою МЗС

Новини » Політика    29.08.2019 - 19:09
Рада призначила Пристайка главою МЗС
Фото: Вадим Пристайко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зеленський раніше вніс до Ради кандидатуру глави МЗС

Верховна рада України в ході засідання 29 серпня призначила міністром закордонних справ Вадима Пристайка, передає кореспондент РБК-Україна.

Призначення підтримали 310 нардепів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський вніс до Ради проект постанови про призначення міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада України призначила на посаду прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За його призначення проголосували 290 парламентаріїв.

Відзначимо, перед заключним засіданням парламенту 8 скликання 11 липня профільний комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді розглянути кадрові подання президента Володимира Зеленського, в тому числі звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Зеленський просив Раду звільнити Клімкіна та призначити Пристайка. Однак парламент відмовився проголосувати за подання глави держави.

Варто відзначити, в липні керівник передвиборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підтвердив готовність люструвати членів своєї команди Айвараса Абромавичуса, Олекандра Данилюка і Вадима Пристайка.

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Новини України Верховна РадаВадим Пристайко
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