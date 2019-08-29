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Гончарук представив кандидатів у новий Кабмін (список)

Новини » Політика    29.08.2019 - 20:32
Гончарук представив кандидатів у новий Кабмін (список)
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше Кабмін Гройсмана склав повноваження

Новий глава уряду Олексій Гончарук представив склад свого Кабінету міністрів у ході засідання Верховної ради 9 скликання 29 серпня, передає кореспондент РБК-Україна.

Новий Кабмін буде виглядати наступним чином:

  • Дмитро Кулеба - віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
  • Михайло Федоров - віце-прем'єр-міністр України - міністра цифровий трансформації;
  • Тимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
  • Оксана Маркарова - міністр фінансів України;
  • Олексій Оржель - міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;
  • Владислав Криклій - міністр інфраструктури України;
  • Олена Бабак - міністр розвитку громад і територій України;
  • Анна Новосад - міністр освіти і науки України;
  • Зоряна Скалецька (Черненко) - міністр охорони здоров'я України;
  • Володимир Бородянський - міністр культури, молоді та спорту України;
  • Юлія Соколовська - міністр соціальної політики України;
  • Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ України;
  • Оксана Коляда - міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
  • Дмитро Дубілет - міністр Кабінету міністрів України;
  • Денис Малюська - міністр юстиці України.

Також за президентською квотою були призначені міністр закордонних справ і міністр оборони

Нагадаємо, 28 серпня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман записав відеозвернення, у якому оголосив про відхід з поста глави уряду.

Як писало РБК-Україна, нардеп від "Слуги народу" Руслан Стефанчук, який був представником президента Володимира Зеленського у ВР 8 скликання, повідомив, що формування нового Кабінету міністрів України може відбутися вже в четвер, 29 серпня.

Підкреслимо, кілька співрозмовників у фракції партії "Слуга народу" розповіли нашому агентству, що на першому засіданні парламенту дев'ятого скликання голосування за міністрів може затягнутися до ночі або до ранку.

Раніше джерела РБК-Україна повідомили, що у фракції "Слуга народу" частина депутатів проти того, щоб Арсен Аваков залишався в уряді на посаді глави Міністерства внутрішніх справ. За словами одного зі співрозмовників у фракції, питання майбутнього Авакова на даний момент є однією з головних проблем при узгодженні кандидатур до нового уряду.

"Слуга народу" пропонує призначити прем'єром Гончарука Голосування за новий склад Кабміну може затягтися до опівночі
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