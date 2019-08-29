Гончарук представив кандидатів у новий Кабмін (список)

Раніше Кабмін Гройсмана склав повноваження
Новий глава уряду Олексій Гончарук представив склад свого Кабінету міністрів у ході засідання Верховної ради 9 скликання 29 серпня, передає кореспондент РБК-Україна.
Також за президентською квотою були призначені міністр закордонних справ і міністр оборони
Нагадаємо, 28 серпня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман записав відеозвернення, у якому оголосив про відхід з поста глави уряду.
Як писало РБК-Україна, нардеп від "Слуги народу" Руслан Стефанчук, який був представником президента Володимира Зеленського у ВР 8 скликання, повідомив, що формування нового Кабінету міністрів України може відбутися вже в четвер, 29 серпня.
Підкреслимо, кілька співрозмовників у фракції партії "Слуга народу" розповіли нашому агентству, що на першому засіданні парламенту дев'ятого скликання голосування за міністрів може затягнутися до ночі або до ранку.
Раніше джерела РБК-Україна повідомили, що у фракції "Слуга народу" частина депутатів проти того, щоб Арсен Аваков залишався в уряді на посаді глави Міністерства внутрішніх справ. За словами одного зі співрозмовників у фракції, питання майбутнього Авакова на даний момент є однією з головних проблем при узгодженні кандидатур до нового уряду.