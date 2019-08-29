Зеленський пригрозив новій Раді розпуском

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський не виключає, що може знову розпустити парламент

Президент України Володимир Зеленський допускає достроковий розпуск Верховної ради нинішнього скликання. Про це він заявив в ході звернення до нового парламенту, передає РБК-Україна.

Зокрема, він попросив нардепів не допускати прогули і кнопкодавство, а зосередитися на щоденній копіткій роботі.

"Або ви ввійдете в історію як парламент, який пропрацював менше одного року. Я знаю, що розпускати Раду не так страшно. Але щиро вірю, що цього не станеться", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що нардепи повинні запровадити народовладдя, зняти недоторканність, прийняти закон про імпічмент президента, продовжити реформи децентралізації та євроінтеграції.

"Це лібералізація економіки, створення потужного інвестиційного магніту для залучення іноземних інвестицій, створення цифрової держави в смартфоні. Це подолання рейдерства, і монополій, і контрабанди. Отримання реальної енергетичної незалежності, енергоефективності та вирішення проблем з тарифами", - додав Зеленський.

Відзначимо, Зеленський в перший день роботи нового парламенту встиг внести ряд законопроектів, в тому числі, він запропонував скоротити чисельність народних депутатів, а також законодавчо закріпити пропорційну виборчу систему.

Всього ж в перший день роботи Ради дев'ятого скликання вже зареєстровано понад 35 проектів постанов, а також проектів законів. У тому числі про реформу органів прокуратури, громадянської конфіскації корупційних активів і так далі.