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У парламенті проходить друге засідання для підготовки сесії нової Ради

Новини » Політика    14.08.2019 - 11:07
У парламенті проходить друге засідання для підготовки сесії нової Ради
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перше засідання відбулось 9 серпня

У середу, 14 серпня, у парламенті проходить друге засідання для підготовки сесії нової Ради. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що засідання почалось о 11:08. Під час засідання народні депутати планують обговорити кількість комітетів Ради. Також сьогодні будуть визначатися зі складом парламентських комітетів, хто з представників політичних сил може їх очолити.

Засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України YouTube: https://youtu.be/wg974jDKYT8

Опубліковано 5 канал Середа, 14 серпня 2019 р.

РБК-Україна писало, що у ході першого засідання група новообраних нардепів визначилася із датою проведення першого засідання Ради 9 скликання. Так, обговорювалися чотири дати: 20,27 та 29 серпня, а також 3 вересня. Під час обговорення було вирішено провести урочисте засідання нової Ради 29 серпня.

Нагадаємо, що тоді керівником підготовчої групи було обрано Дмитра Разумкова від партії "Слуга народу". Його заступником було обрано Руслана Стефанчука з тієї ж партії. У той ж час секретарем групи був обраний депутат Ярослав Железняк з партії "Голос".

Як відомо, в підготовчу депутатську групу входять представники від політичних партій, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр: 17 - від "Слуги народу", три - від ОПЗЖ, по дві особи від "Батьківщини" і "Європейської солідарності", один представник партії "Голос".

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