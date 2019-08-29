Рада затвердила склад нового Кабміну (список)

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На посадах залишилися два міністри з попереднього Кабміну

Верховна Рада України проголосувала за склад нового Кабінету міністрів. Таке рішення парламентарії прийняли в ході першого засідання 29 серпня, повідомляє РБК-Україна.

Склад нового уряду підтримав 281 народний депутат.

Підкреслимо, народні депутати, які стали членами уряду, написали заяви про відмову від депутатського мандата. Їх зачитав спікер Ради Дмитро Разумков.

Крім того, всі члени нового Кабміну прийняли присягу. Текст присяги зачитав глава уряду Олексій Гончарук.

Новий Кабмін буде виглядати наступним чином:

Дмитро Кулеба - віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;

Народився в місті Суми, 38 років. У 2003 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю - міжнародне право. З квітня 2016 року працював постійним представником України у Раді Європи. Має дипломатичний ранг радника першого класу.

Михайло Федоров - віце-прем'єр-міністр України - міністра цифровий трансформації;

Народився в містечку Василівка Запорізької області, 28 років. Закінчив факультет соціології та управління Запорізького університету, Вищу політичну школу, освітню школу представників НАТО в Україні. У травні 2013 року заснував власне діджитал-агентство SMMSTUDIO в Запоріжжі. Федоров був відповідальним за діджитал-складову виборчої кампанії Зеленського. Саме він вибудував онлайн-комунікацію команди Зеленського і мережу її сторінок у соцмережах.

Тимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

Народився в Києві, 44 роки. У 1997 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю "менеджмент", а влітку 1999-го отримав ступінь магістра економіки в EERC-Ukraine при Києво-Могилянській академії. Після навчався в США Університеті Вісконсін-Медісон, де отримав диплом магістра економіки. Був членом Ради НБУ з липня 2016-го. Після цього його у жовтні обрали заступником голови Ради НБУ. У 2014 і 2015 роках Forbes Ukraine включав Тимофія Мілованова в рейтинг кращих українських економістів.

Оксана Маркарова - міністр фінансів України;

Чинний міністр фінансів. Народилася в місті Рівне, 42 роки. У 1993-1998 роках навчалася в Києво-Могилянській Академії, де отримала ступінь бакалавра і магістра з екології. Після цього навчалася і отримала ступінь магістра в галузі міжнародних публічних фінансів і торгівлі в Індіанському Університеті в Блумінгтоні (штат Індіана). З жовтня 2003 року по грудень 2014 року - голова правління - президент "ІТТ-Інвест" (ITT Investments Group). У період роботи в "ІТТ-Інвест" Оксана Маркарова займалася банківським бізнесом. У квітні 2016 року була призначена на посаду першого заступника міністра фінансів України.

Олексій Оржель - міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;

Народився в Києві, 35 років. Закінчив Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ КПІ, отримав магістерський ступінь за спеціальністю енергетичний менеджмент.

Експерт у сфері паливно-енергетичного комплексу, учасник спеціалізованих конференцій і семінарів. Працював на різних посадах в Національному регуляторі у сфері енергетики. З 2014 року працює в приватному секторі. Глава Української асоціації відновлюваної енергетики.

Владислав Криклій - міністр інфраструктури України;

- міністр інфраструктури України; Олена Бабак - міністр розвитку громад і територій України;

- міністр розвитку громад і територій України; Анна Новосад - міністр освіти і науки України;

- міністр освіти і науки України; Зоряна Скалецька (Черненко) - міністр охорони здоров'я України;

- міністр охорони здоров'я України; Володимир Бородянський - міністр культури, молоді та спорту України;

- міністр культури, молоді та спорту України; Юлія Соколовська - міністр соціальної політики України;

- міністр соціальної політики України; Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ України;

- міністр внутрішніх справ України; Оксана Коляда - міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;

- міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України; Дмитро Дубілет - міністр Кабінету міністрів України;

- міністр Кабінету міністрів України; Денис Малюська - міністр юстиці України;

Також за президентською квотою були призначені міністр закордонних справ і міністр оборони

Вадим Пристайко - міністр закордонних справ;

- міністр закордонних справ; Андрій Загороднюк - міністр оборони.

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Раніше Верховна Рада призначила на посаду прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За його призначення проголосували 290 парламентаріїв.

Також раніше Верховна Рада підтримала кандидатуру Дмитра Разумкова на посаду спікером парламенту. "За" проголосували 382 народних депутата.