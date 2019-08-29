Стефанчука обрали першим віце-спікером Ради

Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

За призначення Стефанчука проголосували 330 нардепів

Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук обрано першим віце-спікером Верховної ради 9 скликання, передає кореспондент РБК-Україна.

За призначення Стефанчука проголосували 330 нардепів.

"330 "за". Рішення прийнято. Прошу зайняти місце у президії", - зазначив глава парламенту Дмитро Разумков.

Руслан Стефанчук з 21 травня був радником президента України Володимира Зеленського, а також був його представником у Верховній раді. Був обраний в парламент за партійними списками "Слуги народу", де йшов під №2.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на посаду віце-спікера Верховної ради було подано кілька кандидатур. При цьому повідомлялося, що крім Стефанчука на посаду претендували представники "Батьківщини" і "Європейської солідарності".

Також повідомлялося, що під час першого засідання ВР планувалося розглянути 27 питань. Серед них - призначення Кабміну і президії ВР.

Додамо також, глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков став новим спікером Верховної ради 9 скликання. За призначення Разумкова проголосували 382 парламентарія. На виборах до ВР Дмитро Разумков балотувався під №1 у списку партії "Слуга народу".