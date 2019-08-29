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У Раду внесли проект про звільнення уряду

Новини » Політика    29.08.2019 - 12:15
У Раду внесли проект про звільнення уряду
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ініціатори законопроекту Дмитро Разумков і Ярослав Железняк

У Раду внесли проект про звільнення Кабінету міністрів, який планують розглянути на засіданні Верховної ради. Про це йдеться на сайті Ради.

Ініціатори законопроекту Дмитро Разумков і Ярослав Железняк. Тексту законопроекту поки немає.

Зазначимо, у порядку денному Ради стоїть питання про призначення прем'єра і формування складу уряду. Цікаво, що заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук, якого називають найбільш імовірним кандидатом на посаду прем'єра, був присутній на зустрічі Зеленського з фракцією. Крім того, в порядку денному міститься призначення голови Служби безпеки України і Генеральної прокуратури.

Нагадаємо, у четвер, 29 серпня 2019 року, партія "Слуга народу" запропонувала кандидатуру прем'єр-міністра. Партія пропонує призначити главою Кабінету міністрів заступника голови Офісу президента Олексія Гончарука.

Також обраний нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв заявляв, що інформація про рішення президента України Володимира Зеленського запропонувати кандидатуру Олексія Гончарука на пост глави уряду є передчасною. За його словами, Зеленський ретельно підбирає кандидатуру нового прем'єр-міністра.

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