Рада визначилася з датою першого засідання

Фото: голова підготовчої групи Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення прийнято на засіданні підготовчої групи

Перше урочисте засідання Верховної ради дев'ятого скликання відбудеться у четвер, 29 серпня. Таке рішення було прийнято на першому засіданні підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Голова групи Дмитро Разумков заявив, що партія "Слуга народу" пропонує дату 29 серпня. Іншими депутатами пропонувалися дата 3 вересня і 20 серпня.

На голосування була запропонована дата 29 вересня. Під час голосування утрималися п'ятеро членів групи.

"Рішення прийнято. Урочисте засідання пройде 29 серпня", - сказав Разумков.

Як повідомив Разумков, на цьому засіданні депутати приймуть присягу.

Засідання підготовчої депутатської групи Підготовче засідання Верховної Ради НАЖИВО! Залишайте свої думки у коментарях та діліться трансляцією з друзями Опубліковано espreso.tv Пʼятниця, 9 серпня 2019 р.

Нагадаємо, сьогодні проходить перше засідання підготовчої депутатської групи. Керівником підготовчої групи обрано Дмитро Разумков від партії "Слуга народу", який веде засідання. Його заступником обрано Руслан Стефанчук з тієї ж партії. У той ж час секретарем групи обраний депутат Ярослав Железняк з партії "Голос".

Згідно з Регламентом Верховної ради в підготовчу депутатську групу делеговані представники від політичних партій, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр, а саме: "Слуга народу" - 17, "Опозиційна платформа - За життя" - 3, ВО "Батьківщина"- 2, "Європейська Солідарність" - 2, "Голос"- 1.

Як повідомляло РБК-Україна, Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила результати позачергових виборів у Верховну раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Згідно з результатами "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.