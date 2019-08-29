Рада призначила Рябошапку генпрокурором

Фото: Руслан Рябошапка (УНІАН)

Раніше Зеленський вніс до ВР кандидатуру генпрокурора

Верховна рада України схвалила кандидатуру Руслана Рябошапки на посаду генерального прокурора України, раніше внесену президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент РБК-Україна.

Призначення підтримали 312 парламентаріїв.

"З12 "за". Рішення прийнято. Бажаю успіху генеральному прокурору та наснаги", - заявив глава парламенту Дмитро Разумков.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що піде у відставку після того, як почне свою роботу парламент IX скликання. "Я готовий до цього. Чекаю ім'я спікера. Як тільки парламент збереться, сформує керівні органи парламенту, я внесу заяву про відставку за власним бажанням", - запевняв генпрокурор.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави в липні заявив, що заступника голови Офісу президента Руслана Рябошапку розглядають як кандидата на посаду генерального прокурора.

Варто відзначити, Рябошапка в 2014 році був заступником міністра юстиції України. З 16 березня 2016 року по 9 червня 2017 року був членом Національного агентства з питань запобігання корупції. Зараз займає посаду заступника голови Офісу президента, на посаді відповідає за правовий блок і відносини президента з судами. З травня 2019 член РНБО.

Варто також додати, 11 червня президент Зеленський вніс до парламенту 8 скликання подання на генпрокурора Юрія Луценка. Причини його звільнення - відсутність вищої юридичної освіти і відповідного досвіду роботи. Однак комітет ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності не зміг розглянути подання Зеленського про звільнення генерального прокурора.