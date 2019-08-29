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Рада звільнила Луценка

Новини » Політика    29.08.2019 - 23:06
Рада звільнила Луценка
Фото: Юрій Луценко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет рекомендує Раді призначити новим генпрокурором Рябошапку

Верховна рада України в четвер, 29 серпня, звільнила Юрія Луценка з посади генерального прокурора. Про це повідомляє РБК-Україна.

За звільнення Луценка проголосували 317 парламентаріїв.

"317 "за". Проти 0. Рішення прийнято", - заявив глава парламенту Дмитро Разумков.

Нагадаємо, Юрій Луценко залишиться прокурором після звільнення з адміністративної посади голови Генпрокуратури. Він підкреслив, що залишиться прокурором після відставки з адміністративної посади голови ГПУ.

"Звільнити мене зможе тільки новий генпрокурор, але це неможливо, поки проти мене розглядає справи КДКП", - пояснив Луценко.

Відзначимо, президент Володимир Зеленський намагався звільнити Луценка ще в червні, однак парламент провалив голосування за згоду на його звільнення.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує призначити Руслана Рябошапку новим генеральним прокурором.

Додамо також, Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом колишнього столичного мера Леоніда Черновецького проти Луценка.

Повідомляється, що Черновецький просить суд заборонити Юрію Луценко виїзд за кордон з метою недопущення уникнення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на посаді генерального прокурора, відразу після його звільнення.

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Новини України Юрій ЛуценкоГПУВерховна Рада
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