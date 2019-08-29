Баканов призначений новим главою СБУ

Фото: Іван Баканов (РБК-Україна)

Баканов змінив Грицака на посаді голови Служби безпеки України

Новим главою Служби безпеки України на засіданні Верховної ради України 29 серпня призначили Івана Баканова. Відповідне рішення підтримали 319 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, перед голосуванням Баканов виступив з промовою, в якій наголосив, що виступає за збереження за СБУ функцій правоохоронного органу. Зокрема, мова йде про збереження Управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (так зване Управління "К").

"Служба безпеки України має стати технологічною, швидкою та міцною", - заявив він і пообіцяв реформу.

Крім того, Баканов запевнив, що через півтора місяці планується внести на розгляд парламенту новий закон про СБУ.

Баканов став першим заступником глави СБУ 22 травня після інавгурації президента України Володимира Зеленського. Пізніше він став тимчасово виконуючим обов'язки глави спецслужби, так як Василь Грицак пішов у відпустку.

Згодом стало відомо, що Баканов отримав звання лейтенанта для доступу до секретної інформації.

"Звання лейтенанта не дає абсолютно ніяких кар'єрних преференцій. Воно потрібно для того, щоб ця людина в правоохоронних органах мав доступ до важливої ​​інформації, секретної інформації. І цим пояснюється звання лейтенанта ... Це звання має у нього бути, щоб він мав доступ до необхідної інформації ", - відповіли в Офісі президента.