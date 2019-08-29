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В Раду сьогодні планують внести до 80 законопроектів

Новини » Політика    29.08.2019 - 09:06
В Раду сьогодні планують внести до 80 законопроектів
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна, Віталій Носач)

Основні це питання повязані з імпічментом, внесенням змін до Конституції України, кнопкодавством

Сьогодні, 29 серпня, у Верховну раду планують внести до 80 важливих законопроектів. Про це заявив народний депутат нового скликання від "Слуги народу" Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сьогодні депутати не будуть розглядати законопроекти, їх будуть вносити.

"Сьогодні ми не розглядаємо як такі законопроекти. Ми будемо лише вносити. Всі, що ми внесемо, вони будуть найважливіші. Їх буде 70-80. Основні це питання повязані з імпічментом, внесенням змін до Конституції України, кнопкодавством та низка економічних та антикорупційних законів. Для їх прийняття регламент відводить нардепам від 10 днів до місяця", - заявив він.

Нагадаємо, до порядку денного першого засідання Верховної ради України нового скликання включили законопроект про зняття депутатської недоторканності. Крім того, в партії "Слуга народу" сподіваються, що законопроект 7203 зможе отримати необхідну конституційну більшість голосів депутатів.

Також зазначимо, обраний депутат "Слуги народу" Юрій Камельчук вчора заявив, що на засіданні Верховної Ради нардепи розглянути від 30 до 100 законопроектів.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що глава Офісу президента Андрій Богдан лобіює на крісло прем'єра нинішнього заступника голови ВП Олексія Гончарука.

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