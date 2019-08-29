Почалося перше пленарне засідання Ради 9 скликання

Фото: засідання Ради (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше відбулося урочисте засідання нової Ради

У четвер, 29 серпня, о 13:00 розпочалося перше пленарне засідання Верховної ради України 9 скликання. Про це повідомляє РБК-Україна.

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков оголосив, що найстарший за віком нардеп Юрій Іоффе відкриє перше пленарне засідання.

Після відкриття засідання у сесійній залі прозвучав державний гімн.

Парламентарії підтримали постанову про призначення тимчасової президії парламенту 390 голосами. На чолі президії - Разумков.

Відзначимо, о 10 ранку відбулося перше урочисте засідання парламенту.

Нагадаємо, перше урочисте засідання Верховної ради 9-го скликання відбулося у четвер, 29 серпня 2019 року. Його відкрив спікер ВР 8 скликання Андрій Парубій.

Як писало РБК-Україна раніше, нардепи сьогодні прийняли присягу під час першого урочистого засідання парламенту 9 скликання. Так, текст присяги з трибуни зачитав найстарший за віком парламентарій Юрій Іоффе.

Парубій зазначив, що нардепи повинні підписати текст присяги.

"Шановні народні депутати. Для підписання тексту присяги відводиться час до 13:00. Акт підписання проводиться у кулуарах другого поверху, після підписання - отримують посвідчення і нагрудний знак народного депутата", - заявив спікер парламенту попереднього скликання.

Додамо також, президент України Володимир Зеленський виступить з позачерговим посланням до ВР. Зокрема, Зеленський звернеться до народних депутатів під час відкриття першої сесії парламенту дев'ятого скликання.

Так, відкриття сесії Верховної ради дев'ятого скликання заплановано 29 серпня на 13:00.