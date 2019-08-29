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Луценко написав заяву про відставку

Новини » Політика    29.08.2019 - 11:39
Луценко написав заяву про відставку
Фото: Юрій Луценко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відставку Луценка повинна схвалити Рада

Генеральний прокурор Юрій Луценко написав заяву про відставку з посади. Про це він повідомив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Луценко написав заяву на ім'я президента України Володимира Зеленського.

Луценко написав заяву про відставку

"Давайте почнемо з новини... Заява президенту України Зеленському. Прошу звільнити мене з посади генерального прокурора за власним бажанням", - зазначив він.

Луценко написав заяву про відставку

Нагадаємо, на початку серпня Луценко заявив, що піде у відставку після того, як почне свою роботу Верховна рада IX скликання.

Відзначимо, генеральний прокурор призначається на посаду і звільняється президентом України за згодою Ради. Парламент може висловити недовіру генпрокурору, що призведе до його відставки з посади.

Юрій Луценко займав пост генерального прокурора України з травня 2016 року.

Як писало РБК-Україна, кандидатуру Руслана Рябошапки на посаду глави ГПУ узгодили з радником президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джоном Болтоном.

Додамо також, у кінці липня Зеленський заявив, що заступника голови Офісу президента Руслана Рябошапку розглядають як кандидата на посаду генерального прокурора.

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Новини України Юрій ЛуценкоГенпрокурор
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