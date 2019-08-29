Рада затвердила список парламентських комітетів та їх керівництво

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи схвалили два проекти постанов

Верховна рада України затвердила список парламентських комітетів і їх керівництво, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, парламентарії схвалили два відповідні проекти постанов.

За постанову №1003 про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів проголосували 318 парламентаріїв. Постанову №1077 про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів підтримали 299 депутатів Ради.

Створені 23 комітету Верховної ради.

Комітет з питань аграрної політики Комітет з питань антикорупційної політики Комітет з питань бюджету Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Комітет з питань екологічної політики Комітет з питань економічного розвитку Комітет з питань енергетики і ЖКГ Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медстрахування Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Комітет з питань інтеграції України з ЄС Комітет з питань молоді і спорту Комітет з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та городостроительства Комітет з питань освіти, науки та інновацій Комітет з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Автономної республіки Крим, міста Севастополя, нацменшин і міжнаціональних відносин Комітет з питань правової політики Комітет з питань правоохоронної діяльності Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Комітет з питань свободи слова Комітет з питань соцполітики і захисту прав ветеранів Комітет з питань транспорту і інфраструктури Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Комітет з питань цифровий трансформації

Проект постанови №1077 на даний момент відсутній на сайті ВР. При цьому документ раніше опинився у розпорядженні РБК-Україна.

Нагадаємо, перший віце-спікер Руслан Стефанчук заявив, що розподіл керівних посад у комітетах Верховної ради України відбувся на основі пропорційного принципу.

Як писало РБК-Україна раніше, на першому пленарному засіданні Верховної ради 9 скликання сформували парламентські фракції і депутатські групи.