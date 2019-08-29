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Рада призначила Загороднюка міністром оборони

Новини » Політика    29.08.2019 - 18:42
Рада призначила Загороднюка міністром оборони
Фото: Андрій Загороднюк (Віталій Носач/РБК-Україна)

Андрій Загороднюк став новим главою Міноборони

На засіданні Верховної ради України народні депутати призначили Андрія Загороднюка міністром оборони. За відповідне рішення проголосували 314 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

До цього Загороднюк з липня був радником президента, пізніше увійшов до складу наглядової ради державного концерну "Укроборонпром". Крім того, він є керівником компанії "Діскавері Бурове обладнання", раніше також очолював Проектний офіс реформ при Міністерстві оборони.

Відзначимо, сьогодні президент України Володимир Зеленський вніс кандидатуру Загороднюка на пост міністра оборони.

Як повідомив глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія перед голосуванням, попередній міністр оборони Степан Полторак допомагатиме Загороднюку на новій посаді.

Полторака призначили міністром оборони України у грудні 2014 року в розпал антитерористичної операції на Донбасі. Після відставки уряду Арсенія Яценюка він зберіг пост в кабінеті міністрів Володимира Гройсмана.

Відзначимо, попередника Полторака Валерія Гелетея звільнили через військові прорахунки на Донбасі. Зокрема, в звіті парламентської тимчасової слідчої комісії Гелетей названий серед ключових винуватців Іловайсткої трагедії.

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