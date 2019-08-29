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У "Слузі народу" не виключають, що Рада буде працювати до 5 ранку

Новини » Політика    29.08.2019 - 17:09
У "Слузі народу" не виключають, що Рада буде працювати до 5 ранку
Фото: Давид Арахамія (facebook.com david braun)

У фракції планують прийняти всі проекти законів, зареєстровані у Раді у четвер

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає, що парламент буде працювати до 5 ранку. Про це він сказав у коментарі РБК-Україна.

Так, народний депутат підтвердив, що на першому ж засіданні Верховної ради планується ухвалити всі внесені сьогодні законопроекти.

"Я думаю, що ми будемо працювати до п'ятої ранку. Так, ми хочемо всі ці законопроекти прийняті сьогодні. Навіщо нам чекати на завтра, якщо можна це зробити сьогодні?" - заявив Арахамія.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час звернення до нового парламенту допустив достроковий розпуск Верховної ради нинішнього скликання. До цього Зеленський на засіданні ВР привітав нових депутатів з початком роботи. Він попросив депутатів голосувати за законопроекти.

Як писало РБК-Україна раніше, в перший день роботи Верховної ради дев'ятого скликання зареєстровано понад 35 проектів постанов, а також проектів законів.

Додамо, вранці нардепи підтримали постанову про роботу до вичерпання порядку денного Ради. Зокрема, парламент має намір призначити прем'єр-міністра і склад нового Кабінету міністрів.

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