Кабмін Гройсмана склав повноваження

Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сьогодні парламент призначить нового главу уряду

Кабінет міністрів України прем'єр-міністра Володимира Гройсмана склав повноваження у четвер, 29 серпня, у ході першого пленарного засідання Верховної ради 9 скликання, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман склав повноваження відповідно до Конституції України.

"Шановні народні депутати, дорогі українці, відповідно до Конституції, я, як прем'єр-міністр України, і уряд складаємо свої повноваження перед новообраною Верховною радою України", - заявив очільник уряду.

Нагадаємо, в середу, 28 серпня, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман записав відеозвернення, у якому оголосив про відхід з поста глави уряду.

Як писало РБК-Україна, раніше нардеп від "Слуги народу" Руслан Стефанчук повідомив, формування нового Кабінету міністрів України може відбутися вже в четвер, 29 серпня.

Агентство також повідомляло, що Верховна рада 29 серпня може призначити нового главу уряду, а також міністрів оборони і закордонних справ за президентською квотою.

Підкреслимо, кілька співрозмовників у фракції партії "Слуга народу" розповіли РБК-Україна, що на першому засіданні парламенту дев'ятого скликання голосування за міністрів може затягнутися до ночі або до ранку.

Раніше джерела РБК-Україна повідомили, що у фракції "Слуга народу" частина депутатів проти того, щоб Арсен Аваков залишався в уряді на посаді міністра внутрішніх справ. За словами одного зі співрозмовників у фракції, питання майбутнього Авакова на даний момент є однією з головних проблем при узгодженні кандидатур до нового уряду.