Рада сьогодні працюватиме до завершення порядку денного, - Стефанчук

Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)

Затверджений порядок денний включає в себе близько 27 питань

Верховна рада 29 серпня працюватиме до завершення порядку денного. Про це заявив народний депутат нового скликання від "Слуги народу" Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, затверджений порядок денний включає в себе близько 27 питань. Стефанчук прогнозує, що Рада сьогодні підтримає всі кадрові рішення.

"Це процедура стандартна. Ми будемо голосувати за ті питання, які важливі для установчої сесії ВР. Ми сподіваємося, що Верховна рада підтримає всі кадрові рішення: це прем'єр, уряд, генпрокурор, СБУ і два міністри, які призначаються президентом , а також низка інших питань, які повязані з запуском сесії. Також ми будемо намагатися провести в перший день реєстрацію найбільш важливих ініціатив і дати їм поштовх, щоб найближчим часом все що пообіцяли втілилося в життя", - зазначив він.

Також, за словами Стефанчука, сьогодні Рада може проголосувати за законопроект про депутатську недоторканність.

"Крім того, ми проголосували за винесення на голосування законопроекту 7203 про депутатську недоторканність. Ми докладемо всіх зусиль, щоб сьогодні ми мали можливість проголосувати за законопроект і вже наступної сесії, яка почнеться з 3 вересня проголосувати вцілому. Це буде не новий законопроект, ми будемо приймати низку процесуальних рішень, щоб включти його. Він переходить автоматично, на підставі чинного законодавства", - додав він.

Фото: порядок денний (РБК-Україна)

РБК-Україна писало, що з'явився порядок денний першого засідання Ради. Після урочистої частини нардепи сформують тимчасову президію, затвердять порядок денний сесії, після чого прем'єр-міністр Володимир Гройсман оголосить про складання повноважень нинішнього уряду.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" подасть 465 ініціатив, щодо змін до Конституції України. При цьому за повідомленням Стефанчука , не всі з цих 465 речень за рівнем готовності наближаються до ідеалу, а також вирішується питання, які з цих пропозицій будуть визначені президентом як пріоритетні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада 29 серпня може призначити нового прем'єра і по президентській квоті міністрів оборони і закордонних справ.