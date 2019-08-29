Комітет дав згоду на звільнення Луценка

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Верховній раді рекомендували звільнити генпрокурора

Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної ради України рекомендував звільнити Юрія Луценка з посади генпрокурора. Про це оголосив голова комітету Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

За те, щоб рекомендувати Верховній раді прийняти постанову про згоду на звільнення Луценка президентом України, проголосували 22 члени комітету, двоє - утрималися.

Нагадаємо, сьогодні вранці Луценко написав заяву про відставку з посади генпрокурора.

"Давайте почнемо з новини ... Заява президента України Зеленському. Прошу звільнити мене з посади генерального прокурора за власним бажанням", - завив він в інтерв'ю.

Відзначимо, на початку серпня він сказав, що піде у відставку після того, як почне свою роботу Верховна рада IX скликання. Генпрокурор призначається на посаду і звільняється президентом України за згодою Ради. Парламент може висловити недовіру генпрокурору, що має наслідком його відставку з посади.

Примітно, що сьогодні скандальний Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом колишнього столичного мера Леоніда Черновецького проти Луценка. Зокрема, одіозний колишній чиновник просить заборонити Луценку залишати територію України.

