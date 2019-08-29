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Новообрані депутати працюватимуть в Раді три тижні поспіль

Новини » Політика    29.08.2019 - 11:15
Новообрані депутати працюватимуть в Раді три тижні поспіль
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Пленарні засідання заплановано до 20 вересня

Верховна рада дев'ятого скликання буде працювати в пленарному режимі до 20 вересня. Про це свідчить проект календарного плану, який має бути затверджений на першому засіданні парламенту.

Згідно з проектом, яки є в розпорядженні РБК-Україна, пленарне засідання відбудеться 2 вересня. Потім пленарними будуть тижня з 10 до 13 вересня, а також тиждень з 17 до 20 вересня.

Новообрані депутати працюватимуть в Раді три тижні поспіль

Нагадаємо, перше пленарне засідання Верховної ради дев'ятого скликання відбудеться 29 серпня в 13:00. Кілька співрозмовників у фракції партії "Слуга народу" розповіли РБК-Україна, що на першому засіданні Верховної ради України дев'ятого скликання голосування за міністрів може затягтися до ночі, до ранку.

Планується, що сьогодні підтримає всі кадрові рішення: це прем'єр, уряд, генпрокурор, СБУ і два міністри, які призначаються президентом, а також ряд інших питань, які пов'язані з запуском сесії.

Як повідомляло РБК-Україна, вранці 29 серпня відбулось урочисте засідання Верховної ради з нагоди складення присяги новообраними народними депутатами України.

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