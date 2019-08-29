Комітет рекомендує Раді призначити Рябошапку генпрокурором

Фото: Руслан Рябошапка (УНІАН)

Раніше комітет рекомендував ВР звільнити Луценка

Комітет Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності рекомендує ВР призначити Руслана Рябошапку генеральним прокурором, передає кореспондент РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що піде у відставку після того, як почне свою роботу парламент IX скликання. У четвер, 29 серпня, Луценко написав заяву про відставку.

Підкреслимо, комітет Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує ВР звільнити Луценка з посади глави ГПУ.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави Володимир Зеленський у липні заявив, що заступника голови Офісу президента Руслана Рябошапку розглядають як кандидата на посаду генерального прокурора.

Варто відзначити, Рябошапка в 2014 році був заступником міністра юстиції України. З 16 березня 2016 року по 9 червня 2017 року був членом Національного агентства з питань запобігання корупції. Зараз займає посаду заступника голови Офісу президента, на посаді відповідає за правовий блок і відносини президента з судами. З травня 2019 року член РНБО.

Варто також додати, 11 червня президент Зеленський вніс до парламенту 8 скликання подання на генпрокурора Юрія Луценка. Причини його звільнення - відсутність вищої юридичної освіти і відповідного досвіду роботи. Однак комітет ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності не зміг розглянути подання Зеленського про звільнення генерального прокурора.