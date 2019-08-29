Депутати Ради 9 скликання склали присягу

Фото: Верховна рада 9 скликання (Віталій Носач/РБК-Україна)

Текст присяги з трибуни зачитав найстарший за віком парламентар

Депутати Верховної ради України склали присягу під час першого урочистого засідання парламенту 9 скликання, передає кореспондент РБК-Україна.

Текст присяги з трибуни зачитав найстарший за віком парламентар.

Так, глава парламенту 8 скликання Андрій Парубій зазначив, що нардепи мають підписати текст присяги.

"Шановні народні депутати. Для підписання тексту присяги відводиться час до 13:00. Акт підписання проводиться у кулуарах другого поверху, після підписання - отримують посвідчення та нагрудний знак народного депутата", - заявив Парубій.

За його словами, після цього депутати реєструються у першому засіданні ВР 9 скликання.

"Воно розпочнеться о 13:00 годині… Вітаю всіх зі складанням присяги. Урочисте засідання з нагоди складання присяги народними депутатами, обраними 21 липня, оголошую закритим", - сказав спікер парламенту 8 скликання.

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