Як буде проходити перше засідання Ради

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Що будуть робити нардепи на першому засіданні Ради

Перше засідання Верховної ради України XI скликання відбудеться в четвер, 29 серпня. Докладно про те, як буде проходити засідання і які питання розглянуть депутати на першій сесії парламенту - в матеріалі РБК-Україна.

Чому перше засідання відбудеться 29 серпня

Дата першого засідання Ради була обрана підготовчою депутатською групою. В цю групу увійшли новообрані нардепи, а очолив її Дмитро Разумков. За словами останнього, були запропоновані три дати - 20 серпня, 29 серпня і 3 вересня. Члени групи проголосували за 29 серпня. А вже 3 вересня Рада приступить до роботи в звичайному режимі.

Що будуть робити нардепи на першому засіданні

Послідовність розгляду питань на першому засіданні парламенту визначена Регламентом Верховної ради України. У першу чергу депутати XI скликання складуть присягу. Її зачитає найстарший за віком нардеп - 78-річний Юлій Іоффе з "Опозиційної платформи - За життя". Далі засідання буде проходити наступним чином:

1. Формування Тимчасової президії першої сесії:

так як спікер і віце-спікери Ради на момент початку засідання ще не будуть обрані, сидіти в президії і керувати першим засіданням будуть шість осіб - по одному з кожної партії, яка пройшла в парламент + голова підготовчої групи Дмитро Разумков.

2. Формування та реєстрація депутатських фракцій і депутатських груп

партії, які пройшли в Раду, повинні будуть сформувати фракції і вибрати їх голів. Депутати-мажоритарники теж можуть увійти в ці фракції, або ж створити свої депутатські групи.

3. Доповідь спікера Ради попереднього скликання про стан законодавчої роботи в парламенті

Андрій Парубій, спікер парламенту VIII скликання, розповість про те, роботу над якими законопроектами повинні продовжити новообрані нардепи

4. Обрання Лічильної комісії

Лічильна комісія Ради стежить за роботою системи "Рада", яка підраховує голоси під час голосування нардепів.

5. Обрання спікера Верховної ради України

6. Обрання першого заступника і заступника голови Верховної ради України

так як "Слуга народу" буде найбільшою фракцією в парламенті, то політсила отримує право пропонувати кандидатів на посади спікера і першого віце-спікера. Раніше повідомлялося про те, що на ці посади вони висунуть Дмитра Разумкова і Руслана Стефанчука. У той же час, Разумков запропонував, щоб кандидата на посаду другого віце-спікера Рада обрала опозиція.

7. Заслуховування позачергового послання президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України.

8. Заслуховування доповіді Підготовчої депутатської групи, запитання доповідачу і відповіді на них

ця група займалася організацією першого засідання нового парламенту. До неї увійшли 25 новообраних нардепів - 17 від "Слуги народу", 3 від "Опозиційної платформи - За життя", по 2 від "Батьківщини" і "Європейської Солідарності", і 1 від "Голосу". Очолив групу Дмитро Разумков.

9. Про комітети

у перший робочий день нардепи повинні сформувати комітети парламенту. Під час засідання підготовча група підтримала ідею скорочення кількості комітетів Ради з 28 до 23.

10. Про Погоджувальну раду депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній раді

також нардепи повинні будуть вирішити, як буде працювати Погоджувальна рада - орган, в який входить керівництво ВР, голови фракцій і комітетів. Головна його функція - затвердження порядку денного роботи парламенту на тиждень і інших поточних організаційних питань.

11. Про висвітлення роботи Верховної ради

також новообрані парламентарії повинні вирішити, як буде працювати преса в Раді, як будуть проходити трансляції засідань ВР і засідань комітетів.

Після цього депутати можуть продовжити роботу і розпочати процедуру призначення нового уряду. Цей процес може початися і 29 серпня, і на наступний день, 30 серпня, або вже наступного тижня, з 3 вересня. У "Слуги народу" кажуть, що будуть визначатися з порядком своїх дій за ситуацією, 29 серпня.

Нагадаємо, що на урочисте засідання парламенту 29 серпня планують запросити понад 60 гостей. За словами нардепа від партії "Слуга народу" Галини Янченко, обговорюється запрошення членів Національної академії наук та її президента Бориса Патона. Також в Раду запросять міжнародних партнерів, представників органів влади, а також близько 60 членів іноземних делегацій.