Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні

Загроза ракетних атак

Військові та розвідка попередили про небезпеку масованого обстрілу з боку РФ на рік війни.

При цьому наголошується, що Сили оборони перебувають у повній готовності, а інформація з мережі про можливий авіанальот сотень літаків і масштабний наступ перебільшена.

У Головному управлінн розвідки вважають, що окупанти можуть ударити ракетами по українських містах 24 лютого, "щоб нагадати, як усе почалося". Це може бути також ракетний обстріл інфраструктури на фронті, провокаційні дії, але Україна готова до будь-яких подібних випадків.

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що ворог планує ракетний обстріл у річницю війни, але він буде невеликим. "Повірте мені, ми таке пережили вже понад 20 разів", – зазначив Буданов.

У Повітряних силах ЗСУ не виключили ворожих атак 23-24 лютого у кілька хвиль. Спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що можна очікувати на нестандартні дії та зміни тактики окупантів. Проте українська ППО посилюється, тому "легкої прогулянки в українському небі ніхто не дасть", і масового застосування авіації не буде.

За словами командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Сергія Наєва, 24 лютого ворог може вдатися до ракетних обстрілів, але немає жодних ознак того, що РФ готується до наступу на нових напрямках.

Загрози нападу з Білорусі наразі також немає. У Генштабі ЗСУ не фіксують ударне угруповання, яке могло б проводити наступ на територію України.

Пресконференція Зеленського

У річницю повномасштабної війни 24 лютого президент України Володимир Зеленський збирає пресконференцію "Лютий. Рік незламності".

Точний час та місце зустрічі глави держави з журналістами заздалегідь не розголошується.

Заява Китаю по Україні

Тривалий час Китай дотримувався неоднозначної позиції щодо України. Влада країни прямо не засудила вторгнення РФ і продовжувала з нею співпрацю.

Однак через рік війни глава Китаю Сі Цзіньпін планує виступити з "промовою про мир".

Дипломат КНР Чжан Цзюнь розкрив деякі деталі так званого "мирного плану" для України, який мають оприлюднити 24 лютого. Так, у ньому буде викладено позицію Пекіна "із закликом до миру, діалогу та врегулювання" з урахуванням того, що Китай і надалі підкреслюватиме важливість поваги до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн.

Історичний візит Байдена

Президент США Джо Байден приїхав до Києва за кілька днів до річниці російського вторгнення, щоб продемонструвати підтримку України в боротьбі з агресором. Це перший візит американського лідера до нашої країни за 15 років.

Джо Байден провів переговори з Володимиром Зеленським, зустрівся з представниками уряду, оголосив про новий пакет військової допомоги та анонсував ще більше санкцій проти РФ.

Президент України назвав візит Байдена найважливішими за історію двосторонніх відносин. За словами Зеленського, результати переговорів будуть відчутні на полі бою, і у Росії не буде можливості для реваншу.

Із Києва голова Білого дому вирушив до Польщі, де виступив із промовою про важливість допомоги Україні. Також Джо Байден звернувся до росіян, заявивши, що країни Заходу не мають жодних планів нападати на російський народ і знищувати його державу.

Події в Росії

Напередодні річниці війни російський диктатор Володимир Путін виступив із посланням до Федеральних зборів.

У своїй промові 21 лютого Путін знову говорив про боротьбу з "неонацистським режимом" Києва та пригрозив "розширенням війни", якщо партнери України продовжать постачання далекобійних озброєнь.

Також глава Кремля оголосив, що Росія припиняє дію договору зі США про взаємний контроль над ядерною зброєю – Договору про стратегічні наступальні озброєння. Причиною цього нібито стала інформація про те, що США розробляють нові види ядерних боєприпасів і планують провести їх випробування.

Росіяни змогли "відсвяткувати" рік вторгнення в Україну на масштабному мітингу-концерті у Москві 22 лютого. На стадіоні "Лужники" встановили кілька сцен та зон з історичними реконструкціями. На концерті виступив і російський диктатор Путін із подякою "захисникам вітчизни".