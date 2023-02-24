Шольц пообіцяв Україні максимальну підтримку Німеччини, поки це буде потрібно
Німеччина вже надала допомогу 14 млрд євро і підтримуватиме Україну настільки сильно і довго, наскільки це буде потрібно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення канцлера Німеччини Олафа Шольца.
"Що нас усіх дуже вражає, то це рішучість і мужність українців, те, як вони захищають свою свободу. Німеччина підтримуватиме їх у цьому - так сильно і так довго, як це необхідно", - сказав Шольц у відеозверненні у річницю російського вторгнення.
На його думку, німецька допомога Україні у вигляді фінансової та гуманітарної підтримки, а також зброї на даний момент склала понад 14 млрд євро.
За словами канцлера, уряд Німеччини зробить усе можливе, "щоб не було ескалації війни між Росією та НАТО".
Seit einem Jahr führt Russland einen unerbittlichen Angriffskrieg gegen die #Ukraine . steht fest an Seite der - auch in Zukunft. Je früher Putin einsieht, dass er sein imperialistisches Ziel nicht erreichen wird, desto größer die Chance auf ein Kriegsende. #KanzlerKompakt pic.twitter.com/T68jGEjXoQ— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 24, 2023
Нагадаємо, більшість громадян країн Європейського Союзу (61%) вважають, що Україна переможе у війні із Росією. При цьому 55% німців впевнені у перемозі України .