Шольц пообіцяв Україні максимальну підтримку Німеччини, поки це буде потрібно

Німеччина вже надала допомогу 14 млрд євро і підтримуватиме Україну настільки сильно і довго, наскільки це буде потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення канцлера Німеччини Олафа Шольца .

"Що нас усіх дуже вражає, то це рішучість і мужність українців, те, як вони захищають свою свободу. Німеччина підтримуватиме їх у цьому - так сильно і так довго, як це необхідно", - сказав Шольц у відеозверненні у річницю російського вторгнення.

На його думку, німецька допомога Україні у вигляді фінансової та гуманітарної підтримки, а також зброї на даний момент склала понад 14 млрд євро.

За словами канцлера, уряд Німеччини зробить усе можливе, "щоб не було ескалації війни між Росією та НАТО".