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Наєв відповів, чи готується Росія до нового нападу на річницю вторгнення

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Київ, Середа 22 лютого 2023 10:25
Наєв відповів, чи готується Росія до нового нападу на річницю вторгнення Фото: командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Марія Кучерявець

Ознак підготовки російських військ на річницю вторгнення до нападу на нових напрямках не спостерігається. Але ворог може вдатися до ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва в інтерв'ю "Укрінформу".

"Я думаю, що, першочергово, це (річниця повномасштабного вторгнення РФ в Україну - ред.) буде обумовлено ракетними ударами. Ознак нарощення сил на інших напрямках, крім тих, де ворог веде наступальні дії, на даний час не спостерігається", - вважає Наєв.

Нагадаємо, як вчора заявив секретар РНБО Олексій Данілов, новий наступ росіян вже триває близько 10 днів, але окупантам так і не вдалося зробити його "великим".

Додамо, при цьому українців попередили, що ворог може вдатися до ракетних атак в період 22-24 лютого, оскільки любить прив'язуватися до якихось дат.

Втім, у Повітряних силах ЗСУ заспокоюють українців, масованої атаки сотнями літаків російськими військами на річницю вторгнення не буде. Адже ворогу просто так не вдасться "прогулятися" повітряним простором України.

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