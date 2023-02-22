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Харків посилить заходи безпеки 23 та 24 лютого, - Терехов

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Середа 22 лютого 2023 13:15
Харків посилить заходи безпеки 23 та 24 лютого, - Терехов Фото: Ігор Терехов, міський голова Харкова (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Харкові 23 й 24 лютого планують посилити заходи безпеки через річницю повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Водночас комунальні служби та транспорт працюватимуть у звичному режимі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Status Quo.

"Будуть посилені заходи безпеки. Це однозначно. Але, хочу сказати, що дуже багато людей питають, чи виходити на роботу. Нашим підлеглим, наприклад, я сказав таким чином, кому важко, хто боїться, можуть залишитись вдома й дистанційно працювати. Хто не боїться - працюють в звичному режимі", - пояснив Терехов.

Водночас міський голова додав, що комунальники й транспорт продовжуватимуть працювати, а посилена комендантська година поки що не обговорювалась.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами заступника голови ГУР Вадима Скібіцького, на річницю повномасштабної війни Росія може вдатись до чого завгодно. Таким чином ворог спробує нагадати Україні про те, як усе починалось.

Водночас як відзначив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв, ознак підготовки окупантів до нападу на нових напрямках на річницю повномасштабного вторгнення Росії не спостерігається.

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