Зеленський підтвердив прибуття перших танків Leopard 2 в Україну
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 24 лютого підтвердив, що перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну. Раніше про це заявили в польському Міноборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави під час спільної прес-конференції з польським прем'єром Матеушем Моравецьким.
"Сьогодні ми можемо повідомити вам про перші танки, які ми отримали з Польщі. Ці танки (Leopard 2 - ред.) вже в Україні. Вони зміцнять нашу оборону", - заявив Зеленський.
Зазначимо, що про отримання Україною перших танків Leopard 2 раніше заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, але він не назвав кількості переданих машин.
Нагадаємо, раніше інформаційне агенство Bloomberg проінформувало, що Польща сьогодні відправить в Україну перші із 14 бойових танків Leopard 2, обіцяних урядом.
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