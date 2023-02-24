Зеленський підтвердив прибуття перших танків Leopard 2 в Україну

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 24 лютого підтвердив, що перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну. Раніше про це заявили в польському Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави під час спільної прес-конференції з польським прем'єром Матеушем Моравецьким.

"Сьогодні ми можемо повідомити вам про перші танки, які ми отримали з Польщі. Ці танки (Leopard 2 - ред.) вже в Україні. Вони зміцнять нашу оборону", - заявив Зеленський.

Зазначимо, що про отримання Україною перших танків Leopard 2 раніше заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, але він не назвав кількості переданих машин.

Нагадаємо, раніше інформаційне агенство Bloomberg проінформувало, що Польща сьогодні відправить в Україну перші із 14 бойових танків Leopard 2, обіцяних урядом.

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