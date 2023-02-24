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Канада виділила новий пакет допомоги Україні у розмірі 32 млн доларів

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П'ятниця 24 лютого 2023 16:01
Канада виділила новий пакет допомоги Україні у розмірі 32 млн доларів Фото: глава МЗС Канади Мелані Жолі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Канада оголосила у п'ятницю про надання Україні додаткової допомоги у сфері безпеки на 32 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Канади Мелані Жолі.

"Канада твердо віддана справі підтримки безпеки та стійкості України, а також притягненню Росії до відповідальності за її злочини та злочини", - йдеться у повідомленні.

Пакет допомоги містить наступне:

  • 7,5 млн доларів на розмінування;
  • понад 13 мільйонів доларів на зусилля щодо забезпечення підзвітності, у тому числі на боротьбу із сексуальним насильством в умовах війни;
  • понад 12 мільйонів доларів на протидію хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним загрозам.

"Канада рада повідомити, що вона приєдналася до Консультативної групи з розслідування злочинів для України (ACA) разом зі Сполученими Штатами, Великобританією та Європейським союзом. ACA безпосередньо підтримуватиме зусилля підрозділів з розслідування воєнних злочинів Офісом генеральної прокуратури України щодо документування, збереження та аналізу доказів воєнних злочинів та інших злочинів, скоєних в Україні, для притягнення винних до відповідальності", - додала Мелоні.

Нагадаємо, що раніше Канада виділила понад 21 млн канадських доларів (понад 16 млн доларів США) на реалізацію шести проєктів в Україні.

Україна запропонувала Канаді приєднатися до авіаційної коаліції, яку хочуть створити за аналогом танкової.

У Канаді уряду рекомендували застосовувати юридичні механізми, що дають змогу конфісковувати кошти РФ, які потрапили під санкції.

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