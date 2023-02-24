Канада виділила новий пакет допомоги Україні у розмірі 32 млн доларів

Канада оголосила у п'ятницю про надання Україні додаткової допомоги у сфері безпеки на 32 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Канади Мелані Жолі.

"Канада твердо віддана справі підтримки безпеки та стійкості України, а також притягненню Росії до відповідальності за її злочини та злочини", - йдеться у повідомленні.

Пакет допомоги містить наступне:

7,5 млн доларів на розмінування;

понад 13 мільйонів доларів на зусилля щодо забезпечення підзвітності, у тому числі на боротьбу із сексуальним насильством в умовах війни;

понад 12 мільйонів доларів на протидію хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним загрозам.

"Канада рада повідомити, що вона приєдналася до Консультативної групи з розслідування злочинів для України (ACA) разом зі Сполученими Штатами, Великобританією та Європейським союзом. ACA безпосередньо підтримуватиме зусилля підрозділів з розслідування воєнних злочинів Офісом генеральної прокуратури України щодо документування, збереження та аналізу доказів воєнних злочинів та інших злочинів, скоєних в Україні, для притягнення винних до відповідальності", - додала Мелоні.