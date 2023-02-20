Байден у Києві. Усі подробиці історичного візиту

Президент США Джо Байден відвідав Україну 20 лютого. Американський лідер прогулявся Києвом під звуки сирен, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і зробив низку важливих заяв про підтримку України напередодні річниці повномасштабного російського вторгнення.

Президент США у Києві

Перші фото Джо Байдена опублікували сьогодні вранці очевидці із Михайлівської площі ще до офіційного підтвердження його візиту.

На кадрах було видно, що американський президент пройшовся Михайлівською площею разом із главою України Володимиром Зеленським і вшанував пам'ять загиблих українських героїв.

Саме в цей час по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Невдовзі приїзд лідера США до України підтвердив і сам Зеленський, коли опублікував спільне фото.

"Джозефе Байдене, вітаю у Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців", - написав український президент.

У Маріїнському палаці Джо Байден привітав першу леді Олену Зеленську, а також зустрівся з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром оборони Олексієм Резніковим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Головні заяви Байдена

Глава США в Києві зробив низку заяв про підтримку України та нові поставки озброєнь:

Байден оголосив про новий пакет військової допомоги на 2,5 млрд доларів. Він включатиме боєприпаси та засоби для захисту неба над Україною.

Крім того, цього тижня буде введено нові санкції проти російських еліт та компаній.

Американський президент розповів, що прибув до Києва, щоб підтвердити "непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України".

За словами Джо Байдена, російський диктатор Путін, розв'язавши війну, вважав, що Україна слабка, а Захід поділений, проте помилився.

"За останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну за допомогою безпрецедентної військової, економічної та гуманітарної підтримки, і ця підтримка триватиме", - заявив глава Білого дому.

Президент США зазначив, що на Україну ще чекають важкі дні, тижні і роки, а мета Путіна - "стерти Україну з карти". Проте військова кампанія Путіна провалюється, а економіка РФ ізольована та падає.

Фото: зустріч Зеленського та Байдена (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зеленський про візит Байдена

Президент України Володимир Зеленський заявив, що приїзд лідера США є найважливішим за всю історію відносин між двома країнами.

Він назвав переговори плідними та "дуже вирішальними", а результат зустрічі обов'язково позначиться на полі бою.

Зеленський розповів, що під час зустрічі із головою Білого дому обговорили "питання далекобійної зброї та зброї, яка ще може поставлятися в Україну". При цьому президент України наголосив, що "російські спроби реваншу не матимуть шансу".

Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня у Нью-Йорку Україна спільно зі США та ще 60 країнами внесе на розгляд Генасамблеї ООН резолюцію на підтримку миру.

За його словами, затвердження цієї резолюції стане першим потужним свідченням того, що терористичні сили ніколи не зламають цивілізованих правил.

Несподіваний візит

Поїздка Джо Байдена до Європи планувалася напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Було оголошено, що американський президент відвідає Польщу 20-22 лютого, де виступить із заявою, що буде присвячена річниці війни.

На тлі цього виникли чутки, що Байден може зустрітися із Зеленським на території Польщі. Також обговорювався і його можливий візит до України.

Однак у ЗМІ з'явилася інформація, що у Білому домі оцінили поїздку як надто небезпечну, тому виключили таку можливість.

До останнього план візиту тримався в секреті, але підготовка тривала більше місяця. Розглядалися варіанти зустрічі президентів України та США на кордоні з Польщею чи у Львові. При цьому сам Байден наполягав на поїздці саме до Києва.

За даними СNN, літак Байдена вилетів з авіабази Ендрюс у США о 04:15 19 лютого за місцевим часом.

У дорозі його супроводжувала обмежена кількість чиновників, включаючи радника з національної безпеки Джейка Саллівана.

Президент США прибув до Польщі, а потім поїздом 20 лютого приїхав до столиці України.

Перекриті вулиці та інтрига від МЗС

Хоча візит Байдена не був анонсований, підготовка до нього була помітна з самого ранку.

У Києві перекрили центр міста для автомобілів. Також рух транспорту було обмежено поблизу посольства США. Офіційною причиною називали приїзд офіційних іноземних делегацій до Дня вшанування Героїв Небесної Сотні.

Крім того, за кілька годин до приїзду Байдена в українському МЗС заявили, що підготували "сюрприз" для українців та повідомили про приїзд "головних партнерів" до Києва. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні відмінив заплановану поїздку до Брюсселя на зустріч із європейськими міністрами закордонних справ.

Перший президент США в Україні за 15 років

Сьогоднішній приїзд Джо Байдена – це перший візит президента США до України з 2008 року.

Минулого разу американський лідер приїжджав до Києва 15 років тому. Тоді це був Джордж Буш-молодший. Після чого ні Барак Обама за дві свої каденції, ні Дональд Трамп не відвідували нашої країни.

Проте Джо Байден приїжджав в Україну 6 разів, але у статусі віцепрезидента за Барака Обами. Він був у Києві у січні 2017-го, 2015-го і тричі у 2014 році.