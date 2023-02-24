ua ru
Пт, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польща незабаром передасть Україні 60 танків PT-91, - прем'єр

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 24 лютого 2023 15:18
Польща незабаром передасть Україні 60 танків PT-91, - прем'єр Фото: Польща найближчим часом надасть Україні 60 танків PT-91 (facebook com 2BrygadaZmechanizowana)
Автор: Наталія Юрченко

Польща передасть Україні, крім танків Leopard, польські PT-91 Twardy. Українські військові отримають 60 одиниць цієї техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським.

За словами прем'єра, танки будуть доставлені в Україну "протягом декількох днів".

Зазначимо, PT-91 Twardy - це основний бойовий танк Польщі, який є модернізованою версією радянського Т-72М.

Більш детально про польські танки та їх переваги - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, Польща сьогодні оголосила, що перші танки Leopard вже прибули до України.

Пізніше цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Києва зазначив, що Україна отримала перші чотири танки Leopard 2 A4.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Військова допомога Війна в Україні
NEWS
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни